Президент вже направив у Верховну раду відповідні законопроекти.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт про затвердження указів щодо продовження терміну дії воєнного стану. Крім того, він запропонував продовжити мобілізацію.

Відповідні законопроекти зареєстровано на сайті Верховної Ради та передані на розгляд керівництву.

Втім, наразі текстів законопроєктів немає. Невідомо на який термін глава держави запропонував продовжити воєнний стан і мобілізацію.

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Воєнний стан і мобілізація в Україні

У день повномасштабного вторгнення РФ в Україну було запроваджено воєнний стан. З того часу строк його дії продовжували. Востаннє це відбулося 7 лютого, коли Верховна Рада затвердила указ президента щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні на 90 днів. Також тоді парламент продовжив строк дії загальної мобілізації.

Під час загальної мобілізації призватися на військову службу можуть усі військовозобов'язані громадяни України віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для отримання відстрочки або виключення з військового обліку.

На час дії воєнного стану в Україні військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїздити за межі країни, окрім деяких винятків. Також обмежується свобода пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства. Встановлюється комендантська година.

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