Також було обговорено посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури та підвищення ефективності роботи протиповітряної оборони України.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 16 листопада, провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Були ухвалені рішення в контексті подальшої деокупації територій України.

Як йдеться у повідомленні на сайті ОП, учасники проаналізували інформацію щодо характеру ушкоджень, завданих нещодавніми російськими ракетними ударами, та розглянули перебіг ліквідації наслідків цих терористичних атак.

Також було обговорено посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури та підвищення ефективності роботи протиповітряної оборони України.

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Крім того, члени Ставки розглянули прогнози щодо розвитку оперативної обстановки на фронті з урахуванням змін на південному напрямку.

"Були ухвалені рішення в контексті подальшої деокупації українських територій. Окремо було проаналізовано темпи та обсяги ремонту техніки й озброєння та забезпечення війська всім необхідним для проходження зимового періоду", - йдеться у повідомленні.

Як писав УНІАН, раніше сьогодні за підсумками засідання Ставки секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна виступає за спільне з партнерами максимально детальне вивчення інциденту з падінням ракети на території Польщі. Також Україна очікує від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений висновок про те, що йдеться про ракету української ППО.

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