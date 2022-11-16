Україна готова передати наявні докази російського сліду.

Україна хоче отримати доступ до місця падіння ракети на території прикордонного населеного пункту в Польщі.

"Виступаємо за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі. Готові передати наявні у нас докази російського сліду. … Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху представникам Міністерства оборони України та Державної прикордонної служби", – написав в Twitter секретар РНБО Олексій Данілов.

Він також зазначив, що Україна очікує на інформацію від партнерів, на підставі якої був зроблений висновок про те, що ракети, які впали в Польщі, це саме ракети української ППО.

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Вибухи в Польщі

Як писав УНІАН, у вівторок, 15 листопада, дві ракети впали на територію Польщі – поблизу кордону з Україною. Це сталося під час масованої російської ракетної атаки Росії по території України. Внаслідок вибуху загинули дві людини.

Спершу польська сторона заявила, що це ракети російського виробництва. згодом, що немає точної інформації, хто саме запустив ракету.

Американський лідер Джо Байден називав "малоймовірним" те, що впала в Польщі ракета була випущена з Росії.

Після зустрічі із прем’єром та військовими президент Польщі Анджей Дуда заявив, що на польській території впала, швидше за все, ракета С-300 1970-х років виробництва. Він наголошував, що немає доказів того, що вона була запущена Росією. Водночас він акцентував, що є "велика ймовірність, що це була ракета української ППО".

Європейські лідери та генсек НАТО Йенс Столтенберг наголошували, що незалежно від того, хто саме випустив ракету, винна в тому, що сталося, Росія, яка розв’язала війну і яка завдала масованого удару по містах України 15 листопада.

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