Були розглянуті шляхи мінімізації ризиків для проходження зимового періоду, спричинені російською агресією.

У середу, 9 листопада, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Як зазначили в Офісі президента, члени Ставки заслухали доповіді Головнокомандувача Збройних Сил України та командувачів військ оперативних напрямків про ситуацію на передовій. Вони скоординували дії сил оборони з відбиття збройної агресії РФ та звільнення українських територій від окупантів.

Крім цього, члени Ставки:

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заслухали інформацію про укріплення та захист державного кордону України;

розглянули стан забезпечення підрозділів озброєнням та боєприпасами, а також підготовку війська до зимового періоду;

проаналізували перебіг відновлення об’єктів енергетики, які постраждали від російських атак;

проаналізували заходи з протиповітряного захисту кричної інфраструктури України.

"Також були розглянуті питання проходження зимового періоду та шляхи мінімізації ризиків, спричинених російською агресією", – йдеться в повідомленні.

У засіданні взяли участь керівник ОПУ Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник розвідки Кирило Буданов, голова служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків, очільники МВС, МЗС та Мінінфраструктури Денис Монастирський, Дмитро Кулеба, Олександр Кубраков.

Відновлення об’єктів енергетики

Як писав УНІАН, до початку листопада Росія серйозно пошкодила близько 40% всієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ і ГЕС.

У зв’язку з цим в Україні впроваджені планові відключення електроенергії. 9 листопада графіки погодинних планових відключень діють по всій країні.

7 жовтня в "Укренерго" повідомили, що відчутні полегшення з електропостачанням у Київській області та у північному регіоні можливі вже за тиждень, але в разі відсутності нових ворожих обстрілів енергосистеми.

США обговорюють з союзниками і партнерами можливості забезпечення України спецтехнікою в умовах продовження завдання Росією ударів по критичній інфраструктурі.

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