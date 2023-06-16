Російський президент Путін назвав президента України Володимира Зеленського "ганьбою єврейського народу".
У ході пленарного засідання в рамках Петербурзького економічного форуму американський політолог Дмитро Саймс сказав, що на Заході не розуміють, як Росія може звинувачувати українців у нацизмі, коли президентом України став єврей.
"У мене багато друзів євреїв з дитинства. Вони кажуть, що Зеленський - не єврей, це ганьба єврейського народу. Це не жарти, не іронія. Адже на п'єдестал пошани в якості Героїв України зведені неонацисти, послідовники Гітлера", - заявив російський диктатор.
Також пропагандисти публікують ще одну цитату Путіна: "Не даю ніяких оцінок колегам, ніколи не кажу нічого про Зеленського, але викликає подив, як можна підтримувати неонацистський непотріб".
Звинувачення Росії в бік євреїв
Нагадаємо, що минулої весни в одному з інтерв'ю глава МЗС РФ Лавров порівняв Зеленського з Гітлером. Тоді він заявив, що у Гітлера була "єврейська кров", а також звинуватив самих євреїв в антисемітизмі.
На початку цього року Лавров порівняв дії Сполучених Штатів Америки і країн Євросоюзу з діями Гітлера, а росіян - з євреями.
Європейський єврейський конгрес назвав його порівняння ганебним і закликав принести вибачення за це спотворення.