Він заявив, що його "друзі-євреї" нібито не вважають українського президента євреєм.

Російський президент Путін назвав президента України Володимира Зеленського "ганьбою єврейського народу".

У ході пленарного засідання в рамках Петербурзького економічного форуму американський політолог Дмитро Саймс сказав, що на Заході не розуміють, як Росія може звинувачувати українців у нацизмі, коли президентом України став єврей.

"У мене багато друзів євреїв з дитинства. Вони кажуть, що Зеленський - не єврей, це ганьба єврейського народу. Це не жарти, не іронія. Адже на п'єдестал пошани в якості Героїв України зведені неонацисти, послідовники Гітлера", - заявив російський диктатор.

Також пропагандисти публікують ще одну цитату Путіна: "Не даю ніяких оцінок колегам, ніколи не кажу нічого про Зеленського, але викликає подив, як можна підтримувати неонацистський непотріб".

Звинувачення Росії в бік євреїв

Нагадаємо, що минулої весни в одному з інтерв'ю глава МЗС РФ Лавров порівняв Зеленського з Гітлером. Тоді він заявив, що у Гітлера була "єврейська кров", а також звинуватив самих євреїв в антисемітизмі.

На початку цього року Лавров порівняв дії Сполучених Штатів Америки і країн Євросоюзу з діями Гітлера, а росіян - з євреями.

Європейський єврейський конгрес назвав його порівняння ганебним і закликав принести вибачення за це спотворення.

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