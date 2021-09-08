Президент Російської Федерації Володимир Путін вперше особисто відреагував на проведення Кримської платформи. Він назвав саміт "провокаційною витівкою".
Про це повідомляється на сайті президента РФ.
Путін провів телефонну розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. В ході розмови президент Росії відзначив "провокаційний характер витівки українського уряду". При цьому заявив, що захід був недоречний, а питання Криму "закрите ще у 2014 році".
Крім того, вона вважає, що "Євросоюз продовжує проводити дискримінаційну політику щодо жителів півострова".
Читайте такожКримська платформа: менше стурбованості, більше обізнаності"Київська влада вперто ухиляється від виконання взятих на себе зобов'язань, перш за все – щодо налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом і правового оформлення особливого статусу Донбасу", - зазначено в повідомленні.
Саміт Кримська платформа
23 серпня в Києві глави делегацій понад 40 країн і міжнародних організацій започаткували міжнародну ініціативу "Кримська платформа" з метою мирного припинення російської окупації на півострові.
За підсумками саміту учасники прийняли спільну декларацію, в якій надається однозначна оцінка незаконним і агресивним діям Російської Федерації. Декларація фіксує наступні тези: невизнання незаконної анексії Криму Росією; зобов'язання розглянути додаткові політичні, дипломатичні, обмежувальні санкції щодо Росії у разі подальшої агресії; об'єднання зусиль усіх країн-учасниць платформи для зміцнення безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні.
Крім того, вперше на міжнародному рівні Російська Федерація визнана державою-окупантом і, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, вона повинна негайно припинити порушення прав людини в окупованому Криму, забезпечити вже зараз безперешкодний доступ до Криму для міжнародних гуманітарних і правозахисних організацій.
Також у кожній країні буде визначено уповноважену особу, яка співпрацюватиме з офісом "Кримської платформи".