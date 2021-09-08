Президент РФ вважає проведення саміту недоречним.

Президент Російської Федерації Володимир Путін вперше особисто відреагував на проведення Кримської платформи. Він назвав саміт "провокаційною витівкою".

Про це повідомляється на сайті президента РФ.

Путін провів телефонну розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. В ході розмови президент Росії відзначив "провокаційний характер витівки українського уряду". При цьому заявив, що захід був недоречний, а питання Криму "закрите ще у 2014 році".

Крім того, вона вважає, що "Євросоюз продовжує проводити дискримінаційну політику щодо жителів півострова".

Читайте такожКримська платформа: менше стурбованості, більше обізнаності"Київська влада вперто ухиляється від виконання взятих на себе зобов'язань, перш за все – щодо налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом і правового оформлення особливого статусу Донбасу", - зазначено в повідомленні.

Саміт Кримська платформа

23 серпня в Києві глави делегацій понад 40 країн і міжнародних організацій започаткували міжнародну ініціативу "Кримська платформа" з метою мирного припинення російської окупації на півострові.

За підсумками саміту учасники прийняли спільну декларацію, в якій надається однозначна оцінка незаконним і агресивним діям Російської Федерації. Декларація фіксує наступні тези: невизнання незаконної анексії Криму Росією; зобов'язання розглянути додаткові політичні, дипломатичні, обмежувальні санкції щодо Росії у разі подальшої агресії; об'єднання зусиль усіх країн-учасниць платформи для зміцнення безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні.

Крім того, вперше на міжнародному рівні Російська Федерація визнана державою-окупантом і, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, вона повинна негайно припинити порушення прав людини в окупованому Криму, забезпечити вже зараз безперешкодний доступ до Криму для міжнародних гуманітарних і правозахисних організацій.

Також у кожній країні буде визначено уповноважену особу, яка співпрацюватиме з офісом "Кримської платформи".

Автор: Анастасія Горбачова