Україна виступала за те, щоб Росії не було на першому саміті, підкреслив український лідер.

Триває війна в Україні, і Київ підготує всі пункти плану до другого мирного саміту, який відбудеться у листопаді.

Про це повідомив у форумі "Україна 2024. Незалежність" президент України Володимир Зеленський. Він також відповів на запитання, чи є в України план на випадок відмови Росії брати участь у другому саміті миру.

"Що стосується представників РФ на другому саміті миру - це бажання всіх країн. Вони хочуть, вони вважають, що таким чином може бути шанс закінчення війни. Ми хотіли, щоб на першому саміті їхньої участі не було - нам вдалося зібрати країни без представників Росії. Не просто, але ми зібрали велику кількість країн та інституцій - понад 100. Я вважаю, що це було дуже важливо та успішно", - пояснив Зеленський.

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Український лідер зазначив, що "ми підготуємо план". "І представники Росії, якщо вони хотітимуть бути присутніми на другому саміті - вони будуть присутні. Інакше ми можемо втрати на другому саміті велику кількість країн", - підкреслив президент.

Відбувся Саміт миру - що треба знати

Напередодні на ідею запрошення РФ на другий саміт миру відреагував голова Офісу президента Андрій Єрмак. Зокрема, він відзначив, що українська формула миру побудована на нормах міжнародного права. І тому буде цікаво побачити як Росія пояснюватиме, чому вона не хоче підтримувати її.

Також він повідомив про бажання того, щоб другий саміт миру відбувся в одній з країн Глобального півдня. Водночас він додав, що на сьогодні ще не визначено місце його проведення.

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