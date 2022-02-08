Президент нагадав, що це перший за 24 роки візит лідера Франції до України і подякував за підтримку Францією та особисто Макроном України.

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що говорив із президентом Франції Еммануелем Макроном під час сьогоднішніх перемовин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив у своїй заяві за результатами зустрічі Макроном.

Президент нагадав, що це перший за 24 роки візит лідера Франції до України і подякував за підтримку Францією та особисто Макроном України.

"Саме мирний процес був одним із ключових питань наших сьогоднішніх перемовин. Ми очікуємо, що найближчим часом, згідно із досягнутими в ході паризького саміту в грудні 2019 року домовленостей, ми зможемо провести наступні перемовини лідерів "нормандської четвірки", - сказав він.

Зеленський наголосив, що важливим кроком на цьому шляху є активізація діалогу на рівні політичних радників лідерів країн "нормандського формату".

Глава держави додав, що розраховує, що зустріч політичних радників 26 січня у Парижі та їхня майбутня зустріч 10 лютого у Берліні наблизять країни до проведення саміту "нормандської четвірки".

"Ми маємо спільне з президентом Макроном бачення щодо актуальних загроз та безпекових викликів для України, всієї Європи та для світу в цілому. Вони вимагають єдності і нових... підходів європейського лідерства. Ми продовжуємо взаємодію для деокупації територій України…", - підкреслив він.

Читайте такожУкраїна з цікавістю очікує на ті сигнали, які привіз президент Франції Макрон - Кулеба

За словами Зеленського, сьогодні підтримка України з боку партнерів для зміцнення її стійкості та обороноздатності є "виграшною для усього регіону та важливою для усіх країн Євросоюзу".

"Загалом ми провели сьогодні змістовні, дуже результативні перемовини", - підсумував президент України.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Макрон зустрівся з главою Кремля Володимиром Путіним. За результатами переговорів французький президент заявив, що "найближчі дні будуть вирішальними" для деескалації довкола України.