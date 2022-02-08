Президент України Володимир Зеленський розповів, про що говорив із президентом Франції Еммануелем Макроном під час сьогоднішніх перемовин.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив у своїй заяві за результатами зустрічі Макроном.
Президент нагадав, що це перший за 24 роки візит лідера Франції до України і подякував за підтримку Францією та особисто Макроном України.
"Саме мирний процес був одним із ключових питань наших сьогоднішніх перемовин. Ми очікуємо, що найближчим часом, згідно із досягнутими в ході паризького саміту в грудні 2019 року домовленостей, ми зможемо провести наступні перемовини лідерів "нормандської четвірки", - сказав він.
Зеленський наголосив, що важливим кроком на цьому шляху є активізація діалогу на рівні політичних радників лідерів країн "нормандського формату".
Глава держави додав, що розраховує, що зустріч політичних радників 26 січня у Парижі та їхня майбутня зустріч 10 лютого у Берліні наблизять країни до проведення саміту "нормандської четвірки".
"Ми маємо спільне з президентом Макроном бачення щодо актуальних загроз та безпекових викликів для України, всієї Європи та для світу в цілому. Вони вимагають єдності і нових... підходів європейського лідерства. Ми продовжуємо взаємодію для деокупації територій України…", - підкреслив він.
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За словами Зеленського, сьогодні підтримка України з боку партнерів для зміцнення її стійкості та обороноздатності є "виграшною для усього регіону та важливою для усіх країн Євросоюзу".
"Загалом ми провели сьогодні змістовні, дуже результативні перемовини", - підсумував президент України.
Як повідомляв УНІАН, напередодні Макрон зустрівся з главою Кремля Володимиром Путіним. За результатами переговорів французький президент заявив, що "найближчі дні будуть вирішальними" для деескалації довкола України.