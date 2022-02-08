Путін наполягає на юридичних зобов’язаннях НАТО й США щодо невступу України до Альянсу.

Французький президент Еммануель Макрон, підсумовуючи зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним, заявив, що найближчі дні будуть вирішальними у питанні деескалації на російсько-українському прикордонні.

Слова Макрона цитує Reuters.

Президент Франції припустив, що зустріч з Путіним 7 лютого мала певний прогрес.

"Наступні кілька днів будуть вирішальними і вимагатимуть інтенсивних обговорень, які ми проводитимемо разом", - відповів Макрон журналістам після вечері з Путіним.

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Путін, пише агентство, заявив, що деякі ідеї Макрона можуть розрядити кризу: "Низка його ідей, пропозицій, про які, мабуть, ще рано говорити, думаю, цілком можуть стати основою наших майбутніх спільних кроків".

Макрон знову поговорить з Путіним після зустрічі з українським керівництвом.

При цьому Макрон зазначив, що незалежність України, Молдови і Білорусі, де Росія проводить військові навчання, повинна бути збережена, і що він, своєю чергою, теж впевнений у прогресі.

"Разом… Я впевнений, що ми досягнемо результату, навіть якщо це буде непросто", - відповів Макрон.

Путін наполягає на юридичних зобов’язаннях НАТО й США щодо невступу України до Альянсу, бо це, на його переконання, може загрожувати нацбезпеці країни.

Після серії зустрічей з представниками РФ Захід одноголосно відмовив Москві у претензіях щодо політики розширення НАТО. При цьому Росія продовжує шантажувати Європу воєнною ескалацією, сконцентрувавши навколо України понад 100 тисяч своїх військових.

ЄС і Вашингтон побоюються, що РФ може піти на повномасштабний наступ на Україну, й розробляє інструменти стримування апетитів Москви включно з поставками зброї українській армії.

Під час зустрічі з Макроном Путін підтвердив, що вимагає від Києва виконання Мінських угод, маючи на увазі надання "особливого статусу" Донбасу на умовах Москви: "Іншої альтернативи просто немає. У Києві то кажуть, що виконуватимуть, то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається - не подобається. Терпи, моя красуня! Треба виконувати".

Хоча у США раніше підтвердили, що Україна за ці роки виконала "більшість, якщо не всі" умови Мінських угод. Водночас з боку Росії не було практично нічого зроблено в цьому напрямку.

Київ автономію ОРДЛО за сценарієм Кремля відкидає.

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