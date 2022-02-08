Зустріч розпочнеться о 13:40 в Маріїнському палаці.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 8 лютого, зустрінеться з французьким колегою Еммануелем Макроном у Києві.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента.

Зустріч розпочнеться о 13:40 в Маріїнському палаці.

ЗМІ запросили акредитуватися до 12:40. У зв’язку з COVID-обмеженнями у заході можуть взяти участь до 45 представників засобів масової інформації.

Трансляція події українською та французькою мовами відбудеться на сайті представництва президента.

Читайте такожПутін про Мінські угоди: "подобається - не подобається, терпи, моя красуня"

Напередодні Макрон зустрівся з главою Кремля Володимиром Путіним. За результатами переговорів французький президент заявив, що "найближчі дні будуть вирішальними" для деескалації довкола України.

Своєю чергою, Путін знову пригрозив Києву виконанням "Мінських угод", а Макрону – розв’язанням повномасштабної війни з Росією.

Після зустрічі з Зеленським Макрон знову вирушить до Путіна, оскільки сторони домовилися "разом досягнути результатів, навіть якщо це буде непросто".

Сам російський президент підтвердив, що його зацікавила "низка ідей" Макрона.

Путін наполягає на юридичних зобов’язаннях НАТО й США щодо невступу України до Альянсу, бо це, на його переконання, може загрожувати нацбезпеці країни.

Після серії зустрічей з представниками РФ Захід одноголосно відмовив Москві у претензіях щодо політики розширення НАТО. При цьому Росія продовжує шантажувати Європу воєнною ескалацією, сконцентрувавши навколо України понад 100 тисяч своїх військових.

ЄС і Вашингтон побоюються, що РФ може піти на повномасштабний наступ на Україну, й розробляє інструменти стримування апетитів Москви включно з поставками зброї українській армії.

Під час зустрічі з Макроном Путін підтвердив, що вимагає від Києва виконання Мінських угод, маючи на увазі надання "особливого статусу" Донбасу на умовах Москви: "Іншої альтернативи просто немає. У Києві то кажуть, що виконуватимуть, то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається - не подобається. Терпи, моя красуня! Треба виконувати".

Хоча у США раніше підтвердили, що Україна за ці роки виконала "більшість, якщо не всі" умови Мінських угод. Водночас з боку Росії не було практично нічого зроблено в цьому напрямку.

Київ автономію ОРДЛО за сценарієм Кремля відкидає.

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