Президент України подякував очільнику Європейської ради за лідерство у підтримці нашої країни.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 19 січня, нагородив очільника Європейської ради Шарля Мішеля орденом "За заслуги".

Як передає кореспондент УНІАН, нагородження відбулося під час спільного брифінгу Зеленського та Мішеля в Києві. "Для мене честь відзначити сьогодні пана президента Шарля Мішеля орденом "За заслуги" першого ступеня", - зазначив президент України.

Зеленський подякував президенту Євроради за лідерство у підтримці української держави.

Відео дня

"Дякую за таку лідерську підтримку України, нашої стійкості, нашої незалежності і нашого народу", - сказав глава держави.

Візит в Україну Шарля Мішеля - що відомо

Зранку 19 січня Шарль Мішель повідомив, що знаходиться на шляху до Києва та планує зустрітися з Володимиром Зеленським.

Очільник Євроради зазначив, що українці борються за свою землю, за майбутнє своїх дітей і за європейські цінності миру та процвітання й потребують підтримки ЄС та заслуговують на неї.

Пізніше відбувся брифінг Мішеля та Зеленського. Під час заходу президент Євроради наголосив, що Київ має якнайшвидше отримати необхідне озброєння, зокрема, танки.

Вас також можуть зацікавити новини: