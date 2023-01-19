Президент України Володимир Зеленський у четвер, 19 січня, нагородив очільника Європейської ради Шарля Мішеля орденом "За заслуги".
Як передає кореспондент УНІАН, нагородження відбулося під час спільного брифінгу Зеленського та Мішеля в Києві. "Для мене честь відзначити сьогодні пана президента Шарля Мішеля орденом "За заслуги" першого ступеня", - зазначив президент України.
Зеленський подякував президенту Євроради за лідерство у підтримці української держави.
"Дякую за таку лідерську підтримку України, нашої стійкості, нашої незалежності і нашого народу", - сказав глава держави.
Візит в Україну Шарля Мішеля - що відомо
Зранку 19 січня Шарль Мішель повідомив, що знаходиться на шляху до Києва та планує зустрітися з Володимиром Зеленським.
Очільник Євроради зазначив, що українці борються за свою землю, за майбутнє своїх дітей і за європейські цінності миру та процвітання й потребують підтримки ЄС та заслуговують на неї.
Пізніше відбувся брифінг Мішеля та Зеленського. Під час заходу президент Євроради наголосив, що Київ має якнайшвидше отримати необхідне озброєння, зокрема, танки.