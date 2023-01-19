Проти тисяч танків РФ недостатньо мужності українських військових та мотивації нашого народу, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна не тільки чекає на підтримку партнерів у постачанні танків, але й займається власним виробництвом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив на брифінгу із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. "Питання танків залишається актуальним і дуже чутливим. Воно залежить від багатьох причин і, на жаль, не залежить від бажання України. Ми, як можемо, тиснемо політично, але найголовніше, що ми тиснемо аргументовано", - сказав Зеленський.

Президент додав, що проти тисяч танків Російської Федерації недостатньо мужності наших військових і мотивації українського народу.

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"Потрібна відповідна зброя - або мати велику кількість артилерійських систем, або мати відповідну, не таку, а хоча б відповідну адекватну кількість танків", - зазначив він.

Президент також додав, що багато країн хотіли б надати Україні танки.

За його словами, ці країни мотивовані і підтримують Україну, але очікують на відповідні документи від держав, які мають на це право. Зокрема, глава держави зауважив, що до поставок танків Україні готові Польща, Фінляндія, Португалія, Іспанія та ще "достатня кількість країн".

"Вони готові були це зробити раніше. Ми всі очікуємо на згоду країни, яка має права на ті чи інші відповідні ліцензії... Ми особисто в Україні чекаємо на підтримку партнерів, але і розраховуємо на свої сили, і тому займаємось відповідним виробництвом. Про деталі не готовий говорити, щоб не готувати нашого сусіда", - уточнив Зеленський.

Він також вкотре наголосив, що Україні недостатньо того озброєння, яке вона наразі отримує, щоб діяти швидко.

"Швидкість і час важливі. Кожна хвилина - це людина. Чим швидше ми зможемо деокупувати нашу територію, чим швидше ми зможемо бути більш потужними, тим більше країна збереже наших громадян", - сказав президент.

Водночас президент Євроради наголосив, що Україна має якнайшвидше отримати необхідне озброєння, зокрема, танки.

"Наступні тижні і місяці будуть важливими, і тому ми дуже рішуче налаштовані переконувати країни-члени ЄС, щоб надавати ці танки... Зокрема, я сам уже говорив, що танки мають бути надані, відповідне озброєння має бути надане. І чим швидше, тим краще", - підкреслив Мішель.

Допомога Україні від Заходу - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, на початку цього року Велика Британія оголосила про постачання ЗСУ своїх основних бойових танків Challanger-2 - і при цьому відкрито закликала Німеччину наслідувати її приклад, з аналогічним закликом виступила і влада США.

11 січня під час візиту у Львів президент Польщі Анджей Дуда оголосив про передачу Україні роти танків Leopard (14 штук за стандартами НАТО). Як повідомив польський лідер під час спільного брифінгу з президентами України Володимиром Зеленським та Литви Гінатасом Наусєдою, роту танків передадуть у рамках міжнародної коаліції.

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