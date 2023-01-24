Україна буде здивована, якщо відбудеться наступ саме білоруських військ, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що ймовірність наступу російських військових з Білорусі існує, однак він буде безуспішнім.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив на спільному брифінгу з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Зокрема, глава держави прокоментував заяву Білорусі про пропозиції підписання з Україною "пакту про ненапад": "Все, що Україна офіційно пропонує, ви чуєте. Ми нападати на Білорусь не збираємося і ніколи не збиралися. Немає таких намірів".

"Це головний сигнал від усього українського народу до білоруського народу", - зазначив він.

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Президент наголосив, що для України дуже важливо, щоб Білорусь не втратила свою незалежність і не вступила, попри жоднен вплив будь-кого, у цю "абсолютно ганебну війну".

"Що стосується цього напрямку… Я бачу, що більшість населення Білорусі, я впевнений, що більшість військових незалежної Білорусі, які є військовими саме Білорусі, вони не хочуть нападати й іти силою зі зброєю на українське суспільство", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна буде здивована, якщо на цьому напрямку відбудеться наступ саме білоруських військ.

"Що стосується російських військ, які можуть опинитися сьогодні на будь-якій території будь-якої держави, бо вони вважають, що у них такий, знаєте, "військовий Шенген", і тому, мені здається, це все залежить від поваги населення будь-якої держави до своєї держави, а також поваги керівництва тієї чи іншої держави, яка може допустити або не пускати військових, озброєних людей на свою незалежну територію", - вважає глава держави.

На його думку, "виклик такий може бути", однак українські військові наразі мають завдання готуватися до будь-яких викликів.

"Це непросто, тому ми потребуємо допомоги партнерів, бо територія у нас дуже велика... Тому маємо обмеження по кількості амуніції... Але я вважаю, що з цього напрямку успіху у них не буде. Якщо навіть він (наступ - УНІАН) буде гіпотетично", - додав Зеленський.

Загроза Україні з боку Білорусі - що треба знати

Як відомо, сьогодні, 24 січня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусі пропонують ухвалити спільно з Україною "пакт про ненапад".

Варто зазначити, що Білорусь 24 лютого 2022 року дозволила російським військам вдертися в Україну зі своєї території. Пізніше на білоруську території привезли російських мобілізованих та багато техніки РФ, там проходять різні навчання, зокрема, авіаційні.

За відомостями українських прикордонників, станом на кінець грудня у Білорусі знаходилися понад 10 тисяч солдатів РФ, і такої кількості недостатньо для повторного наступу на Україну.

Опозиційна білоруська журналістка Наталія Радіна попереджала, що українцям у Запорізькій області загрожує атака з боку росіян та білорусів.