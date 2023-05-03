Зокрема, закон передбачає заборону на використання, продаж та передачу у будь-який спосіб піротехніки класів F2, F3, F4.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону в Україні продажу та використання феєрверків трьох класів.

Як йдеться у картці законопроекту №7438, 17 квітня його підписав голова Верховної Ради, а 2 травня - президент. Відповідний закон народні депутати прийняли 11 квітня, тоді за це рішення проголосували 290 парламентарів.

У пояснювальній записці до відповідного законопроекту наголошувалося, що використання піротехніки під час війни шкодить психологічному здоров'ю українців через подібність до звуків вибухів.

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Зокрема, закон передбачає заборону на використання, продаж та передачу у будь-який спосіб феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4.

Крім того, забороняється продаж та/або передача у будь-який спосіб феєрверків класу F1 особам, які не досягли 16 років. Нардепи уточнили, що феєрверки цього класу мають дуже низький рівень небезпеки та незначний рівень шуму, що не перевищує 60 децибел.

Закон набирає чинності через шість місяців з дня, наступного за днем його опублікування.

Заборона феєрверків в Україні - головне

Ініціатива щодо заборони феєрверків в Україні надійшла від небайдужих громадян. Влітку 2022 року Зеленський підтримав відповідну петицію, аргументуючи це тим, що зараз "кожен постріл, кожен вибух навіть на територіях, де немає бойових дій, створює важкий стрес і дискомфорт для кожного".

Того ж літа влада Києва заборонила продаж феєрверків і їзду без глушника.

У новорічну ніч у низці областей України затримували громадян, які безвідповідально запускали салюти. Тієї ж ночі, як відомо, ворог здійснював нові повітряні атаки.

Вже у квітні 2023 року Верховна Рада ухвалила закон №7438, яким заборонила продаж та використання феєрверків трьох класів.

Водночас, згідно з опитуванням, понад 60% українців вважають, що після закінчення війни треба дозволити запуск салютів.

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