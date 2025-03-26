Саміт запланований на четвер, 27 березня.

У середу, 26 березня, президент України Володимир Зеленський прибув до Франції для підготовки до саміту країн "коаліції охочих", повідомляє газета Le Monde.

Український лідер уже зустрівся з французьким колегою Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці. Після зустрічі вони вийшли до представників ЗМІ для спільної прес-конференції.

Як відомо, саміт "коаліції охочих" заплановано на четвер, 27 березня.

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Передбачається, що в саміті візьмуть участь глави понад 30 країн.

"Коаліція охочих" - що відомо

Нагадаємо, "коаліція охочих" - це група союзників, які погодилися допомогти Україні гарантувати стабільний мир після закінчення війни. Серед основних ініціатив якої - можливе відправлення миротворчого контингенту.

Як повідомив Reuters із посиланням на європейських дипломатів напередодні саміту 27 березня, Європа, схоже, передумала надсилати своїх миротворців в Україну і тепер шукає альтернативні варіанти підтримки Києва.

Зазначалося, що ідея відправки миротворців наштовхнулася на матеріально-технічні та політичні обмеження, включно з протидією тандему РФ і США.

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