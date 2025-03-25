Україна готова працювати максимально швидко та абсолютно прозоро для завершення війни, зазначив президент.

Росія повинна довести, що вона готові закінчити війну й готова не брехати світу чи США. Проте Кремль вже поширює неправдиві заяви щодо перемирʼя у Чорному морі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. Він підкреслив, що Україна готова працювати максимально швидко та абсолютно прозоро для завершення війни.

"Але, на жаль, уже зараз, уже просто сьогодні, просто у день перемовин, ми бачимо, як росіяни вже почали маніпулювати. Вже вони намагаються перекрутити домовленості й фактично обманути і наших посередників, і весь світ. Є абсолютно чіткі заяви, які опубліковані Білим домом. Кожен може побачити, що там зазначено. І є те, про що знову бреше Кремль: що нібито тиша в Чорному морі залежить від питання про санкції і що нібито датою початку тиші щодо енергетики є 18 березня. Москва завжди бреше. І це залежить від світу – від усіх, кому реально потрібен мир, – чи дозволять знову Москві брехати", – заявив глава держави.

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За його словами, в Україні будуть робити все, щоб домовленості спрацювали і щоб не було ударів. Проте в Росії мають усвідомлювати: якщо будуть завдавати ударів по Україні, отримають сильну відповідь.

"І відповідальність буде на них. І якщо росіяни потім будуть розказувати байки, що нібито удари були не по енергетиці чи цивільній інфраструктурі, усі все побачать. І я хочу нагадати, що ще з 11 березня на столі пропозиція Америки щодо повного й безумовного припинення вогню – усюди, а не тільки щодо енергетики та в Чорному морі. Саме Росія на це не погодилася. Саме російська позиція затягує цю війну. Тоді, коли Путін не сказав "так" безумовному припиненню вогню, нових санкцій проти Росії не було", – продовжив він.

Зеленський наголосив, що зараз Москва вимагає зняття частини санкцій, хоча три роки розповідає, що санкції їм нібито не страшні й навіть корисні.

"Але якщо не спрацює ще й ця домовленість, якщо росіяни не виконають умов сьогоднішніх домовленостей і спробують знову тиснути на Америку, на Європу, на Україну, то відповідь, вважаю я, має бути одна: точно нові санкції, точно більше тиску. Те, як Росія буде поводитися найближчими днями, покаже багато чого, якщо не все. Якщо знову повітряні тривоги, якщо знову військова активність у Чорному морі, якщо знову російські маніпуляції та погрози, то треба буде вживати нових заходів – саме проти Москви. Дипломатія повинна працювати. Ми з українського боку робимо все для цього... Результат потрібен від Росії. Ми їм не віримо. Реально світ Росії не вірить. І вони повинні довести, що вони готові закінчити війну й готові не брехати світу, не брехати Трампу, не брехати Америці", – констатував президент.

Переговори щодо війни

23-25 березня в Ер-Ріяді відбулися зустрічі США з делегаціями РФ та України. В окремих домовленостях зі сторонами є певні відмінності, заявив Володимир Зеленський.

У Білому домі заявили, що США і Росія домовилися про безпечне судноплавство у Чорному морі та заходи, які забороняють удари по енергетичній інфраструктурі РФ та України.

Водночас Росія зажадала зняття санкцій в сфері сільського господарства, як умову для перемир'я на морі. Також Москва заявила про бажання оглядати торгові судна, що йдуть в українські порти.

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