Європейські країни політично та технічно не готові на таку місію, не кажучи вже про спротив Росії і США.

Європа, схоже, передумала відправляти своїх миротворців в Україну і тепер шукає альтернативні варіанти підтримки Києва. Про це пише Reuters, посилаючись на слова європейських дипломатів.

За останні кілька тижнів під проводом Британії і Франції сформувалася "коаліція охочих" із близько 30 країн, які бажали якось допомогти Україні гарантувати стабільний мир після закінчення війни. Але ідея відправки миротворців, яка активно обговорювалася донедавна, наштовхнулася на матеріально-технічні та політичні обмеження, включно із протидією тандема РФ і США.

Неназваний європейський дипломат заявив, що зараз європейці "відступають" від ідеї відправити війська і намагаються придумати "щось, що могло би бути більш розумним". Інший додав, що ідея відправки військ була привабливою, "коли Україна була в кращому становищі", але за нинішньої ситуації на фронті та з огляду на те, хто сидить у Білому домі, ідея миротворців вже не така приваблива.

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Офіційні особи сказали, що дискусії на зустрічі в Парижі цього тижня будуть зосереджені на низці питань, таких як посилення самої України для стримування майбутніх атак і моніторинг обмеженого припинення вогню, про який начебто домовилися на переговорах у Саудівській Аравії.

Високопоставлений європейський чиновник із сектору оборони сказав, що відступ від ідеї миротворчої коаліції не означає, що окремі країни не розгорнуть свої підрозділи в Україні "для навчання та іншої підтримки".

Як зазначає Reuters, хоча шанси на відправку миротворців зменшуються, сама ідея залишається серед можливих варіантів. Наприклад, у концептуальному документі, з яким ознайомилися автори публікації, сказано, що відправка миротворчого контингенту є можливою "як частина майбутнього мирного врегулювання та за підтримки Сполучених Штатів".

За словами дипломатів, альтернативою миротворцям могло би стати посилення військ у сусідніх з Україною країнах, таких як Румунія.

Також згадується нещодавно озвучена пропозиція прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні: поширити на Україну 5-у статтю НАТО про колективну оборону, але без повноцінного вступу в Альянс. Один європейський дипломат зауважив, що такий крок запропонує "найбільшу гарантію безпеки, яку ви можете надати за меншу ціну", ніж фактичне розгортання військ в Україні.

Миротворці в Україні

Як писав УНІАН, раніше прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляв про готовність відправити війська в Україну в межах міжнародної коаліції. В різний час називалися цифри від 10 до 30 тисяч військових. Але тільки за умови, що США гарантуватимуть їм безпеку.

Однак останнім часом Стармер заговорив про залучення авіації та флоту до миротворчих зусиль в Україні, а про відправку солдатів вже не згадує.

Британські ЗМІ пишуть, що уся тема відправки миротворців в Україну перетворилася на "політичний театр" без жодної конкретики.

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