Президент України зазначив, що розмова була відвертою.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Нью-Йорку провів зустріч бразильським колегою Лулою да Сілвою. Український лідер назвав розмову конструктивною.

"Важлива зустріч з Президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Відверта і конструктивна розмова", - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі президента України.

При цьому український лідер повідомив, що представник Бразилії продовжить роботу у зустрічах за "формулою миру".

"Доручили дипломатичним командам працювати над подальшими кроками в двосторонніх відносинах і зусиллях з відновлення миру. Представник Бразилії продовжить роботу у зустрічах за формулою миру", - підсумував глава держави.

Зустріч Зеленського і Лули де Сільва в Нью-Йорку - головні новини

На полях 78-ої Генасамблеї ООН президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва хотів провести зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.

Пізніше Бразильський президент розповів, що хотів би обговорити з українським колегою війну в Україні та інші питання. Крім того, Лула да Сілва хотів нагадати Зеленському про бразильську "мирну ініціативу". Йдеться про створення групи посередників з п'яти держав.

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