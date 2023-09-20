Президент України покинув зал засідань Радбезу ООН до початку виступу Лаврова.

Президент України Володимир Зеленський покинув зал засідань Ради Безпеки ООН до того, як почав виступати міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. В результаті Зеленський і Лавров не опинилися одночасно в одному залі, як очікували зарубіжні журналісти.

При цьому під час виступу президента України в Радбезі ООН в залі перебувала російська делегація на чолі з постійним представником Росії Василем Небензею.

Згідно з розпорядком заходу, Зеленський виступав другим, а глава МЗС Росії Лавров повинен був виступати дванадцятим.

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Україна і Росія на засіданні Радбезу ООН

Раніше Володимир Зеленський, коментуючи присутність глави МЗС Росії Сергія Лаврова на засіданні Ради Безпеки ООН і можливий контакт з ним, зазначив, що не Україна вибирала цей формат, і "якщо ООН вважає, що там повинна знаходитися країна-терорист, то це питання до них".

Вже на самому засіданні постпред Росії в ООН Василь Небензя намагався перешкодити виступу українського президента. Росіянин влаштував справжню істерику через те, що український президент отримав привілей виступити першим.

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