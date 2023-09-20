Президент України Володимир Зеленський покинув зал засідань Ради Безпеки ООН до того, як почав виступати міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. В результаті Зеленський і Лавров не опинилися одночасно в одному залі, як очікували зарубіжні журналісти.
При цьому під час виступу президента України в Радбезі ООН в залі перебувала російська делегація на чолі з постійним представником Росії Василем Небензею.
Згідно з розпорядком заходу, Зеленський виступав другим, а глава МЗС Росії Лавров повинен був виступати дванадцятим.
Україна і Росія на засіданні Радбезу ООН
Раніше Володимир Зеленський, коментуючи присутність глави МЗС Росії Сергія Лаврова на засіданні Ради Безпеки ООН і можливий контакт з ним, зазначив, що не Україна вибирала цей формат, і "якщо ООН вважає, що там повинна знаходитися країна-терорист, то це питання до них".
Вже на самому засіданні постпред Росії в ООН Василь Небензя намагався перешкодити виступу українського президента. Росіянин влаштував справжню істерику через те, що український президент отримав привілей виступити першим.