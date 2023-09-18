Попередня їхня зустріч так і не відбулася, хоча й була запланована.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва планує зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським у Нью-Йорку, де цього тижня стартує сесія Генасамблеї ООН. Як повідомили виданню The Guardian два джерела в бразильському уряді, зустріч відбудеться в середу.

"Лула дратував деяких західних лідерів, які підтримують боротьбу України проти Росії, своєю відмовою стати на однозначну сторону у війні", – зазначає видання.

The Guardian нагадує, що Лула намагався позиціонувати себе як потенційного мирного посередника між Москвою та Києвом, стверджуючи, що деякі країни повинні залишатися "нейтральними", якщо ми хочемо досягти миру.

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Позиція Бразилії щодо війни в Україні – що відомо

Як писав УНІАН, на початку вересня Лула да Сілва заявив, що Бразилія не буде виконувати ордер Міжнародного кримінального суду щодо арешту Володимира Путіна. Вже наступного дня він відмовився від своїх слів.

У серпні Лула заявив, що ані Росія, ані Україна не хочуть миру. На цю заяву жорстко відреагував Володимир Зеленський.

В травні обидва – Зеленьский та Сілва – побували на саміті "Великої сімки" в Японії, але так і не провели двосторонню зустріч. Після цього Сілва зробив заяву, в якій фактично зізнався, що образився на Зеленського, який його проігнорував.

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