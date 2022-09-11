Президент України наголосив, що тероризм – зло, якому не місце в сучасному світі.

У роковини терактів у США 11 вересня президент України Володимир Зеленський від імені всіх українців висловив щирі співчуття американському народові.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Сьогодні віддаємо шану пам’яті жертв терактів 11.09.2001. Цей день – один з найтрагічніших в історії Сполучених Штатів та світу. Україна, яка щодня зазнає ракетних обстрілів, добре знає, що таке тероризм, і щиро співчуває американському народові. Тероризм – зло, якому не місце в сучасному світі!", - зазначив президент.

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Довідка УНІАН. 11 вересня 2001 року відбулася серія скоординованих терористичних атак ісламістської організації "Аль-Каїда" на території США за допомогою захоплених пасажирських літаків. Унаслідок нападу загинуло 2 996 осіб, понад 6 тис. осіб отримали поранення. Таким чином, теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв; інфраструктура зазнала збитків на суму не менше 10 млрд доларів США.

В результаті цих терактів були зруйновані дві 110-поверхові вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Уламки зруйнованих будівель і пожежа викликали частковий або повний обвал понад десятка прилеглих споруд. Один із захоплених літаків терористи спрямували в будівлю Пентагону, розташовану неподалік від Вашингтону, що призвело до часткової руйнації західної частини штаб-квартири Міністерства оборони США.

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