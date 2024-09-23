Упродовж 60 років нею відзначають за внесок у розвиток людства.

Президент Володимир Зеленський у США отримав нагороду Американської академії досягнень – The Golden Plate Award. Про це йдеться у Telegram-каналі глави держави.

Упродовж 60 років нею відзначають за внесок у розвиток людства. За винахідливість, яка може бути реалізована лише в умовах свободи.

Президент наголосив, що сьогоднішній світ не дозволяє нам програти жодної битви, коли на одному боці – свобода, а на іншому – усе те, чого ми ніколи не побажали б своїм дітям.

"У нас не так багато часу. Наступні кілька місяців будуть вирішальними. У цій війні – війні Росії проти України й усіх вас, тому що це війна Росії проти самої свободи, – у нас мало часу, щоб визначити, яким буде її результат. І ми повинні його визначити. Не Росія, не їхні криваві союзники. Ми маємо бути швидшими. Нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття", - зауважив Зеленський.

Він також підкреслив, що "Золоту тарілку" ніколи не дадуть Путіну або таким, як він.

"Причина очевидна – не існує нагород за вбивства, які вони приносять, за мрії, які вони руйнують, і за країни, які вони спалюють. Сьогодні люди отримують цю нагороду за те, що вони найкращі в тому, що роблять, – за їхню винахідливість, яка може бути реалізована лише в умовах свободи. Нам усім потрібна перемога. І ми всі знаємо чому", - сказав під час виступу глава держави.

Візит Зеленського у США - деталі

Як повідомляв УНІАН, Зеленський перебуває з візитом у США. Глава держави виступить на Генеральній Асамблеї ООН, зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, а також з українською громадою. На полях Генасамблеї президент проведе двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій.

Також Зеленський зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом і представить йому План перемоги. Глава Української держави розраховує обговорити деталі цього Плану, а також підтримку з боку Сполучених Штатів у боротьбі України заради свободи.

Зеленський також планує зустрічі з віце-президенткою США Камалою Гарріс, представниками Конгресу Сполучених Штатів від обох партій і 45-м Президентом США Дональдом Трампом.

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