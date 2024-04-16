Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна не зможе перемогти у війні без додаткової допомоги від Сполучених Штатів Америки.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю для PBS NewsHour.
Зокрема, у президента запитали, як довго українські війська зможуть протриматися, чи зможуть витримати весняний російський наступ, якщо допомога від США не буде поновлена.
"Я кажу вам відверто, без цієї допомоги шансів у нас перемогти не буде. І треба бути набагато сильніше твого ворога. Ось про що я говорю. Сьогодні артилерійський снаряд 1 до 10. Чи можемо ми так стояти? Ні, у будь-якому випадку, при цій статистиці, вони будуть нас щоденно штовхати назад. Якщо ми хочемо на 100% боронити те, що сьогодні під нашим контролем, ми повинні від одного перейти до співставних цифр - десять до десяти", - наголосив Зеленський.
Також у нього запитали, чи імовірна допомога від США обсягом 60 млрд євро допоможе Україні зміцнити оборонну стратегію чи прорвати російську оборону.
Як сказав Зеленський, Україні дуже складно, бо вона бореться з великою російською армією.
"Вони не жаліють людей. Вони їх не навчають. Вони не такі навчені як наші хлопці тощо. Але їх велика кількість. І необмежена кількість людей і велика кількість снарядів. Це не їх виробництво. Це було виробництво Ірану. Вони тисячами били нас. Вони передавали їх 300-350 "шахедів" на місяць. І кожного місяця вони застосовували по нас таку кількість. Скажіть мені будь-ласка, як можна було воювати з цими тисячами, якщо у тебе немає зброї, яка їх збиває?", - заявив Зеленський.
Він додав, що Росія завдає удари по Україні з літаків, які злітають в небо з окупованого Криму. Ці удари завдаються з відстані у понад 300 км, і навіть 400 або 500 км в залежності від розташування об'єкта, в який намагаються влучити росіяни.
"Як їх можна знищити? План дуже простий. Він зрозумілий і він є. Є конкретна зброя, щоби йти вперед. І є конкретна зброя, щоби захистити небо. І є конкретні засоби, щоби розблокувати небо, щоби людей йшли вперед. Він є. І мало того, усі партнери це мають на руках. Цей план того, що нам технічно дуже потрібно", - наголосив Зеленський.
Допомога від США - останні новини
Спікер американської Палати представників (нижня палата Конгресу) Майк Джонсон планує внести на розгляд окремі законопроекти щодо фінансування України, Ізраїлю, а також Тайваню, щоб вийти з глухого кута навколо надання пакета допомоги на суму 95 мільярдів доларів, який уже схвалив Сенат.