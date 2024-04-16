Глава держави наголосив, що Україна передала партнерам план щодо конкретної зброї, яка потрібна для захисту і розблокування неба з метою подальшого просування на фронті.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна не зможе перемогти у війні без додаткової допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю для PBS NewsHour.

Зокрема, у президента запитали, як довго українські війська зможуть протриматися, чи зможуть витримати весняний російський наступ, якщо допомога від США не буде поновлена.

Відео дня

"Я кажу вам відверто, без цієї допомоги шансів у нас перемогти не буде. І треба бути набагато сильніше твого ворога. Ось про що я говорю. Сьогодні артилерійський снаряд 1 до 10. Чи можемо ми так стояти? Ні, у будь-якому випадку, при цій статистиці, вони будуть нас щоденно штовхати назад. Якщо ми хочемо на 100% боронити те, що сьогодні під нашим контролем, ми повинні від одного перейти до співставних цифр - десять до десяти", - наголосив Зеленський.

Також у нього запитали, чи імовірна допомога від США обсягом 60 млрд євро допоможе Україні зміцнити оборонну стратегію чи прорвати російську оборону.

Як сказав Зеленський, Україні дуже складно, бо вона бореться з великою російською армією.

"Вони не жаліють людей. Вони їх не навчають. Вони не такі навчені як наші хлопці тощо. Але їх велика кількість. І необмежена кількість людей і велика кількість снарядів. Це не їх виробництво. Це було виробництво Ірану. Вони тисячами били нас. Вони передавали їх 300-350 "шахедів" на місяць. І кожного місяця вони застосовували по нас таку кількість. Скажіть мені будь-ласка, як можна було воювати з цими тисячами, якщо у тебе немає зброї, яка їх збиває?", - заявив Зеленський.

Він додав, що Росія завдає удари по Україні з літаків, які злітають в небо з окупованого Криму. Ці удари завдаються з відстані у понад 300 км, і навіть 400 або 500 км в залежності від розташування об'єкта, в який намагаються влучити росіяни.

"Як їх можна знищити? План дуже простий. Він зрозумілий і він є. Є конкретна зброя, щоби йти вперед. І є конкретна зброя, щоби захистити небо. І є конкретні засоби, щоби розблокувати небо, щоби людей йшли вперед. Він є. І мало того, усі партнери це мають на руках. Цей план того, що нам технічно дуже потрібно", - наголосив Зеленський.

Допомога від США - останні новини

Спікер американської Палати представників (нижня палата Конгресу) Майк Джонсон планує внести на розгляд окремі законопроекти щодо фінансування України, Ізраїлю, а також Тайваню, щоб вийти з глухого кута навколо надання пакета допомоги на суму 95 мільярдів доларів, який уже схвалив Сенат.

Вас також можуть зацікавити новини: