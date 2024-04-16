Спікер Палати представників розраховує завершити голосування щодо законопроектів цього тижня, з'ясували журналісти.

Повномасштабна війна в Україні триває, і спікер американської Палати представників (нижня палата Конгресу) Майк Джонсон планує внести до цього законодавчого органу окремі законопроекти щодо фінансування української держави, Ізраїлю, а також Тайваню, щоб вийти з глухого кута навколо надання пакета допомоги на суму 95 мільярдів доларів, який уже схвалив Сенат.

Допомогу вирішили розділити, оскільки "республіканців, а також деяких демократів, які не схвалюють збільшення допомоги Ізраїлю, могло б бути достатньо, щоб провалити об'єднаний законопроект", пише The Wall Street Journal.

За відомостями журналістів, республіканець із Луїзіани сказав, що воля його колег полягала в тому, щоб голосувати за допомогу різним державам незалежно одна від одної, "а не схрещувати їх разом, як це зробив Сенат". Політик не розкривав подробиць проектів законів - надав мізерні деталі і сказав, що завершити голосування за документами розраховують цього тижня.

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"Ця пропозиція, хоча й може допомогти Палаті обійти безпосередню перешкоду, може ускладнити зусилля з доправлення пакетів допомоги на стіл Байдена (президент США Джо Байден, - Ред.), оскільки потребуватиме нових дій з боку контрольованого демократами Сенату, де законодавці можуть не погодитися з будь-якими змінами, запланованими в Палаті", - наголошується в матеріалі.

За відомостями WSJ, також планується ухвалення четвертого проекту закону, який міститиме в собі:

пропозицію про використання заарештованих активів РФ для оплати допомоги Україні;

заборону чи продаж TikTok у США.

"Джонсон сказав, що поки що не визначився, чи будуть ці чотири законопроекти, якщо їх ухвалять, надіслані до Сенату окремо чи у вигляді пакета", - дізналися журналісти.

Видання The Hill повідомляє, що спікер Палати представників висунув свою пропозицію щодо поділу допомоги в понеділок, 15 квітня, під час закритої конференції Республіканської партії, що відбулася в підвалі Капітолія.

"План полягає в тому, щоб спочатку внести процедурну норму, яка регулює всі чотири законопроекти: Україна, Ізраїль і Тайвань отримають свої власні, а четвертий буде присвячений пріоритетам національної безпеки. Потім кожну пропозицію голосуватимуть окремо...", - йдеться у матеріалі.

Видання додало, що до четвертого проекту закону також планують внести пропозицію запровадити проти Ірану нові санкції за удар по Ізраїлю.

У центрі уваги допомога Україні від США - що потрібно знати

13 лютого стало відомо, що американський Сенат остаточно підтримав пакетний проект закону, яким передбачено надання фінансової допомоги Україні, Тайваню, а також Ізраїлю на суму 95 мільярдів доларів. Станом на середину квітня документ так і не підтримали в Палаті представників. У Білому домі вже не раз закликали конгресменів прискорити схвалення документа.

Пізніше з'ясувалося, що Майк Джонсон хоче розділити допомогу різним державам. Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр говорила, що адміністрація Джо Байдена виступає проти окремого документа про військову допомогу Ізраїлю, до якого не увійде підтримка української держави.

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