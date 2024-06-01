З поміж іншого зі своїм колегою Зеленський обговорив "прогрес в імплементації української формули миру".

Президенти України Володимир Зеленський та Індонезії і Прабово Субіанто зустрілися на полях саміту в Сінгапурі і обговорили двосторонню співпрацю.

Як повідомив Зеленський, попри спроби РФ перешкоджати цивільному судноплавству в Чорному морі, Україна готова наростити постачання сільськогосподарської продукції в Індонезію.

Також зі своїм колегою Зеленський обговорив "прогрес в імплементації української формули миру". Український президент сказав, що висловив сподівання на участь Індонезії в першому Глобальному саміті миру "на найвищому рівні та на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України".

"Ми розраховуємо на підтримку Індонезією суверенітету й територіальної цілісності України", - сказав Зеленський.

Саміт з питать безпеки у Сінгапурі

З 31 травня по 2 червня у Сінгапурі проходить щорічний Азійський саміт з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла", у якому беруть участь міністри оборони та інші військові керівники 28 держав АТР. Український президент виступить на заході 2 червня.

31 травня видання Reuters із посиланням на обізнані джерела повідомило, що президент України Володимир Зеленський відвідає безпекову конференцію "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі цими вихідними.

Вас також можуть зацікавити новини: