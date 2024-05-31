Упродовж 2024-2026 років Швеція надасть нашій країні військову допомогу на 75 млрд шведських крон.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Королівством Швеція.

Перед підписанням Крістерссон, зокрема зауважив, що Україна б’ється не лише за власну свободу, але й за свободу та безпеку інших країн. Саме тому, зауважив він, підтримка України є такою важливою, і вона не зупиниться. Водночас Зеленський подякував Швеції за підтримку та наголосив на загрозах від Росії.

"Лише разом ми можемо зупинити безумство від Москви", - сказав він.

Як зазначається у повідомленні на сайті президента України, Україна та Швеція підписали безпекову угоду у Стокгольмі. Зазначається, що це сильний документ для спільної безпеки.

Упродовж 2024-2026 років Швеція надасть нашій країні військову допомогу на 75 млрд шведських крон (близько 6,5 млрд євро), що приблизно становитиме 2,2 млрд євро на рік. Сума допомоги зростатиме протягом десятирічного терміну дії документа.

Військова підтримка України охоплює авіацію та протиповітряну оборону, бронетехніку, артилерію, посилення морської безпеки, сприяння розмінуванню та безпілотні апарати.

Зауважується, що Швеція вже надала й надалі передаватиме Україні артилерійські системи Archer і бойові машини CV90, щодо яких партнери також опрацьовуватимуть можливості спільного виробництва.

"Унікальною частиною угоди зі Швецією є надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням", - йдеться у повідомленні.

Швеція також підтримуватиме розвиток сучасного оборонно-промислового потенціалу України та розвиватиме двосторонню співпрацю щодо локалізації, ремонту, технічного обслуговування та виробництва шведської оборонної продукції в нашій країні.

Окремі блоки угоди стосуються підтримки Української формули миру, санкцій, відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності, а також допомоги нашій країні в економічному відновленні, відбудові, захисті критичної інфраструктури.

"Крім того, Швеція чітко підтвердила підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО", - йдеться у повідомленні.

Також президент України подякував Швеції за солідарність із нашою державою та людьми, за життєво важливу підтримку для нашого захисту.

Зазначається, що угода підписана на виконання Спільної декларації G7, яку ухвалили торік 12 липня. Загалом Україна уклала вже 13 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією та Швецією.

Безпекові угоди з Україною - головні новини

27 травня Україна та Іспанія уклали Угоду про співробітництво у сфері безпеки, а 28 травня таку угоду було підписано між нашою країною та Бельгією.

Також двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки було укладено між Україною та Португалією. Остання надасть щонайменше 126 млн євро військової підтримки цього року.

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