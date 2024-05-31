Серед учасників конференції будуть міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Китаю Дун Цзюнь.

Президент України Володимир Зеленський відвідає безпекову конференцію "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі цими вихідними, повідомляє Reuters із посиланням на обізнані джерела.

Повідомляється, що серед учасників конференції будуть міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Китаю Дун Цзюнь.

"Очікується, що допомога в гарантуванні безпеки України стане одним із ключових питань, які обговорюватимуться на головній конференції з безпеки в Азії", - пише Reuters.

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Два джерела повідомили, що Зеленський виступить перед делегатами "Діалогу Шангрі-Ла" в суботу.

Російська делегація не бере участі в сінгапурських безпекових зустрічах із 2022 року.

Азійський безпековий саміт "Діалог Шангрі-Ла" - щорічний міжурядовий безпековий форум, що проводиться аналітичним центром "Міжнародний інститут стратегічних досліджень", у якому беруть участь міністри оборони та інші військові керівники 28 держав АТР. Форум отримав свою назву від готелю Шангрі-Ла (Shangri-La Hotel) у Сінгапурі, де він проводиться з 2002 року.

Український саміт миру у Швейцарії

Глобальний саміт миру відбуватиметься у Швейцарії 15-16 червня. Україна закликає світових лідерів узяти участь у ньому. За словами Зеленського, на першому саміті миру напрацюють деталі за трьома пунктами Формули миру, а потім ці напрацьовані документи передадуть РФ.

Раніше президент Зеленський заявляв, що Росія намагається погрозами зірвати саміт миру і чинить тиск на держави.

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