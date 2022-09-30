Глава держави заявив, що злочинна амбіція Росії на підкорення різних народів Європи і Азії ламається в Україні.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що уся територія України буде звільнена з-під російської окупації.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

"Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо визначальні кроки для безпеки усієї спільноти вільних народів. Ми бачимо, хто нам загрожує. Хто готовий вбивати і калічити. Хто не зупиняється перед будь-якою дикістю тільки поширити свою зону контролю", - заявив Зеленський. Відео дня

Президент нагадав, що 24 лютого відбувся перший повномаштабний удар, який Росія завдала по Україні.

"Росія не зупинилась би на наших кордонах, якби ми її не зупинили. Інші держави були б під ударом: країни Балтії, Польща, Молдова і Грузія, Казахстан. Росія претендувала на підкорення різних народів Європи і Азії. Претендувала ще півроку тому. Ця злочинна амбіція ламається в Україні. Вона була зламана під Києвом і Черніговом, в "Азовсталі", на Сумщині і на Харківщині, на Зміїному. Вона буде зламана на Донбасі і на півдні України, коли ми звільнимо їх. Обов'язково у Криму - у вільному, українському Криму", - наголосив Зеленський.

"Уся територія нашої держави буде звільнена від цього ворога, ворога не тільки України, але й самого життя, людяності, закону і правди. Росія вже знає це. Відчуває нашу міць. Бачить, що саме тут в Україні ми доводимо силу наших цінностей, і саме тому вона поспішає, влаштовує цей фарс і спроби анексії, намагається вкрасти те, що їй не належить. Хоче вбивствами, знущаннями, шантажем і брехнею переписати історію і перемалювати кордони", - підкреслив глава і запевнив, що Україна цього не допустить.

Виступ Зеленського: деталі

30 вересня Зеленський заявив, що домовитись про співіснування з Володмиром Путіним неможливо, тому Україна буде вести діалог з іншим президентом РФ.

Глава держави наголосив, що "тільки шлях посилення України і вигнання окупантів з усієї її території повертає мир".

Зеленський запевнив, що Україна була і залишається лідером у переговорних зусиллях.

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