Коли українські воїни опинилися в Іловайському котлі, Росія порушила слово, зазначив радник очільника Офісу президента.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк підтвердив оточення окупаційних військ в районі Лиману Донецької області.

Про це Подоляк повідомив у мікроблозі Twitter.

Він зазначив, що 8 років тому російські військові оточили українські війська під Іловайськом.

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"Тоді наші хлопці погодилися вийти без зброї. Але Росія порушила слово - колону розстріляли. Сьогодні просити про вихід з Лиманського котла доведеться РФ. Якщо, звичайно, в Кремлі є справа до своїх солдатів", - зауважив Подоляк.

Війна з Росією та успіхи армії України на Луганщині - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня речник східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ завершують оточення росіян на Лиманському напрямку.

За його словами, під вогневим контролем Збройних сил України фактично всі підходи, логістичні шляхи противника, якими він доставляв боєприпаси і живу силу. Череватий додав, що на цьому напрямку ворожа армія досить сильно укріплена.

Спікер підкреслив, що це зайняло час, але Генштаб ЗСУ і штаби на місцях переграли їх тактично.

Напередодні в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що українські захисники почали звільняти Луганську область, і що перші свіжомобілізовані росіяни вже потрапили в полон.

Довідка УНІАН. Росія у 2014 році вдерлася на частину Донецької та Луганської областей і підтримала бойовиків, які створили так звані "ДНР" та "ЛНР". Україна почала антитерористичну операцію. У серпні 2014-го були бої за місто Іловайськ Донецької області.

Українські воїни потрапили в оточення. Було досягнуто домовленості про вихід наших захисників із міста колонами узгодженими маршрутами. Спочатку воїни колонами безперешкодно рухалися повз російські позиції, а потім ворог відкрив вогонь на ураження. Загиблими у результаті атаки росіян вважаються 368 українських воїнів, а ще 18 - зниклими безвісти.

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