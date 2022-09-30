Глава держави заявив, що "тільки шлях посилення України і вигнання окупантів з усієї її території повертає мир".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що домовитись про співіснування з Володимиром Путіним неможливо, Україна буде вести діалог з іншим президентом Росії.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

Президент заявив, що сьогодні провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача і щойно завершилось засідання Ради національної безпеки і оборони України.

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Зокрема, Зеленський сказав, що були ухвалені наступні рішення

"Перше – тільки шлях посилення України і вигнання окупантів з усієї нашої території повертає мир. Ми пройдемо цим шляхом", – наголосив Зеленський.

"Друге – Україна була і залишається лідером у переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитись про співіснування на рівних і залишається лідером у переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитись про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом – це неможливо", – заявив Зеленський.

Як сказав Зеленський, президент Росії Володимир Путін "не знає, що таке гідність і чесність".

"Тому ми готові до діалогу з Росією вже з іншим президентом Росії", – наголосив Зеленський.

Путін анексував нові території України

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій – про вихід зі складу України та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській – про приєднання до РФ.

Мешканці захоплених російськими загарбниками територій не хотіли брати участі у псевдореферендумах, тому їх окупанти змушували голосувати під дулами автоматів. За результатами, які продемонструвала російська пропаганда, більше 90% учасників "референдуму" проголосували "за".

Низка країн, зокрема, ЄС та США, оголосили, що не визнаватимуть результати фейкового голосування.

Попри це президент Російської Федерації Володимир Путін 30 вересня оголосив про анексію частин чотирьох областей України і запропонував Києву перемовини.