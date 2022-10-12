Строк застосування санкцій - 10 років.

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій щодо екс-президента Віктора Януковича, бізнесмена Сергія Курченка, російського олігарха Олега Дерипаски та екс-міністра оборони Павла Лебедєва.

Про це йдеться у відповідному указі президента №694/2022 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 жовтня 2022 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Своїм указом Зеленський вводить в дію відповідне рішення РНБО, контроль за виконанням якого покладається на секретаря Ради.

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Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Відповідним рішенням РНБО передбачається, зокрема, підтримати внесені Кабінетом міністрів пропозиції щодо застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, а також застосувати санкції до фізичних осіб згідно з додатком.

У додатку до рішення РНБО наводиться перелік фізичних осіб, до яких застосовуються санкції строком на 10 років.

Йдеться про Курченка, Лебедєва, Януковича та Дерипаску.

До всіх них застосовується блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Санкції проти Курченка, Лебедєва, Януковича та Дерипаски

10 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів повторно наклав санкції на Курченка, Лебедєва, Януковича та Дерипаску в частині блокування їхніх активів та активів, до яких вони можуть бути причетні.

За словами Шмигаля, це рішення потрібно для того, аби остаточно конфіскувати все їхнє майно на території України.