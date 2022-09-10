Це рішення потрібно для того, аби згідно з новим законодавством остаточно конфіскувати все їхнє майно на території України.

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні повторно наклав санкції на Сергія Курченка, Павла Лебедєва, Віктора Януковича та Олега Дерипаску в частині блокування їхніх активів та активів, до яких вони можуть бути причетні.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це рішення потрібно для того, аби згідно з новим законодавством остаточно конфіскувати все їхнє майно на території України. Заморожування та конфіскація всіх активів Росії та її громадян відбувається згідно із чітко визначеними процедурами та відповідно до нового законодавства. Ми планомірно працюємо над тим, щоб забрати все майно та кошти росії та спрямувати їх на посилення нашої армії й на наше відновлення", - написав він.

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Також Шмигаль повідомив, що Кабмін на позачерговому засіданні погодив купівлю з боку Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, військових облігацій на суму 152 млн грн.

"Це кошти, які перебувають на рахунках агентства і були заморожені в межах процесу конфіскації російського майна в Україні та майна російських колаборантів", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, журналісти з'ясували, що компанія, пов'язана із сином колишнього президента України Віктора Януковича Олександром, володіє частиною елітного бізнес-центру Atlantic у Москві та земельної ділянки під ним.

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