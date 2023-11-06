Глава держави наголосив, що під час війни безвідповідально поширювати чутки на цю тематику.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чутки про ймовірне проведення в Україні президентських виборів у березні 2024 року, заявивши, що наразі це не на часі. У своєму відеозверненні глава держави наголосив, що у час війни безвідповідально "вкидати" цю тематику у суспільство.

Зеленський наголосив, що зараз українцям варто думати про захист держави та "не розпадатися" на суперечки.

"Ситуація зараз така, як і раніше: якщо не буде перемоги, то не буде країни. Наша перемога можлива. Вона буде, якщо ми всі будемо зосереджені саме на ній, а не на суперечках, політиканстві чи пошуках якогось свого особистого інтересу", - сказав він.

Президент наголосив, що наразі треба всі ресурси скерувати на перемогу, чим і мають займатися усі відповідні структури.

"Усі ми бачимо, що зараз не час для широких святкувань чи інших зухвалих речей у тилу, які неприйнятні в час війни і тим більше тоді, коли армія, коли всі наші сили оборони живуть зовсім іншими емоціями: болем, боями, втратами, але і здобутками для України", - зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що зараз, у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально – якось так… легковажно та граючись вкидати в суспільство тематику виборів.

Він додав, що очікую від усіх відповідних структур та органів влади конкретних відповідей щодо завдань, які обʼєктивно стоять перед державою зараз. За словами президента, це стосується і цивільних органів влади, і військового елементу держави, і урядовців із Верховною Радою України, і Служби безпеки України та інших правоохоронних органів.

На його думку, наразі державі потрібно значно більше зосередженості на обороні – всім у державі, і особливо на регіональному рівні, у тилових містах, які мають відповідні ресурси допомогти та підтримати.

"Це стосується і того, щоб ніколи більше не повторилися такі трагедії, як із воїнами 128-ї бригади. І тих змін, яких очікують наші солдати та командири, особливо хлопці, які були мобілізовані. І нарешті, мають припинитися хвилі з будь-якими речами, які розколюють політично", - підкреслив Зеленський.

Він закликав українців дбати про Україну, її захист, знищення окупанта та волю, "яка здобувається зараз у боях заради України".

Вибори в Україні

Як повідомляв УНІАН, вчора, 5 листопада, нардеп Олексій Гончаренко із посиланням на власні джерела повідомив про те, що президент України Володимир Зеленський нібито ухвалив рішення про проведення президентських виборів 31 березня 2024 року. За даними нардепа, глава держави нібито доручив Офісу президента готуватися до виборів.

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