При цьому Гончаренко запевняє, що "західні партнери ніяких виборів від нас не вимагають".

Володимир Зеленський нібито схвалив рішення про проведення президентських виборів 31 березня 2024 року, заявив в ефір телеканалу "Еспресо" народний депутат Олексій Гончаренко.

"За моєю інформацією, Володимир Зеленський прийняв рішення провести президентські вибори в наступному році. Він дав доручення Офісу президента готуватися до виборів, які планується провести 31 березня 2024 року. Це начебто Конституційний термін - остання неділя березня. Пояснити таке рішення суспільству вони збираються тим, що це нібито вимога західних партнерів. Зокрема, тим, що якщо не провести ці вибори, то Зеленський втрачає легітимність. Особливо на тлі того, що Путін в березні планує провести вибори", – повідомив Гончаренко.

При цьому Гончаренко запевняє, що "західні партнери ніяких виборів від нас не вимагають".

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"Хочу відразу запевнити, що західні партнери ніяких виборів від нас не вимагають. Немає публічних чи публічних вимог. Це ніяк не пов'язано з нашими партнерами. Це виключно політичні завдання, які ставить перед собою Офіс президента. Йдеться виключно про президентські вибори. Оскільки парламентські безпосередньо заборонені Конституцією України", - додав він.

Вибори в Україні - що відомо

У жовтні Володимир Зеленський поділився, що не може піти з поста президента України, поки йде війна проти Росії. Український лідер також говорив, що не балотувався б на другий термін у разі завершення війни з росіянами.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що президент Володимир Зеленський розглядає можливість проведення виборів глави нашої держави наступної весни.

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