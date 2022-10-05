Російські еліти поки що борються між собою і бояться у всьому звинуватити Путіна.

Заява президента України Володимира Зеленського про відмову вести мирні переговори з лідером РФ Володимиром Путіним була правильно витлумачена російськими елітами. Вони розуміють, що для укладення миру з Україною, Росії доведеться змінити керівництво.

Про це заявив в ефірі проекту FREEдом політолог Володимир Фесенко.

"Якщо говорити про посилення боротьби павуків і всякої нечисті... Звичайно, це вже помітно неозброєним оком. Саме військова поразка Росії в Україні, а також принципова позиція українського керівництва викликає цю істерику, ці метання. Навіть у Путіна шизофренія - він з одного боку фактично обрубує можливості для якихось компромісів, а з іншого каже - я хочу домовлятися про мир", - пояснив він.

Політолог додав, що російська еліта поки "цапається" між собою і боїться назвати головного винуватця в ситуації - самого Путіна. У той же час прості росіяни також починають прислухатися до Зеленського.

"Ось ці інструкції як здатися, прямі звернення президента - вже є результати", - наголосив Фесенко.

Вже зараз є мобілізовані військові РФ, які хочуть здатися в полон. На думку політолога, інші звернення Зеленського також працюватимуть.

Переговори з РФ

30 вересня Володимир Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської, в яких Росія під дулами автоматів провела псевдореферендуми про входження до складу РФ.

Російські "рефедендуми" не визнали, зокрема, Україна, США і країни-члени Євросоюзу.

Також 30 вересня Путін запропонував Україні переговори.

Цього ж дня пройшло засідання РНБО. Після засідання Володимир Зеленський заявив, що домовитися про співіснування з Путіним неможливо, і Київ вестиме діалог з іншим російським президентом.

4 жовтня Зеленський ввів у дію це рішення РНБО.

Вас також можуть зацікавити новини: