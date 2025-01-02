Президент запевнив, що вибори в Україні можуть відбутися лише після завершення гарячої фази війни.

Український лідер Володимир Зеленський відповів на питання про можливість свого другого президентського терміну.

У інтерв'ю ТСН він заявив, що наразі не готовий дати однозначної відповіді щодо того, чи буде він знову балотуватися у президенти.

"Я не знаю, як закінчиться війна. Якщо я зроблю більше, ніж можу, тоді, напевно, дивитимусь на це рішення більш позитивно. Сьогодні для мене це не є метою", - зазначив Зеленський.

Відео дня

Президент запевнив, що вибори в Україні можуть відбутися лише після завершення гарячої фази війни.

"Мало того, коли закінчується термін чинного президента, то тільки поки не будуть вибори нового президента, президент виконує свої обов’язки… І президент, і парламент є легітимною владою доти, доки не з’явиться новий президент", - сказав він.

Можливість проведення виборів в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ніхто у світі не вимагав і не вимагає від України провести вибори під час війни. За його словами, в Україні є деякі люди, які хочуть боротися всередині нашої держави більше, ніж заради неї.

В Україні проведуть вибори одразу після закінчення війни, адже важливо, щоб військовослужбовці та люди, які виїхали за кордон, мали можливість проголосувати. Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Вас також можуть зацікавити новини: