Український лідер Володимир Зеленський відповів на питання про можливість свого другого президентського терміну.
У інтерв'ю ТСН він заявив, що наразі не готовий дати однозначної відповіді щодо того, чи буде він знову балотуватися у президенти.
"Я не знаю, як закінчиться війна. Якщо я зроблю більше, ніж можу, тоді, напевно, дивитимусь на це рішення більш позитивно. Сьогодні для мене це не є метою", - зазначив Зеленський.
Президент запевнив, що вибори в Україні можуть відбутися лише після завершення гарячої фази війни.
"Мало того, коли закінчується термін чинного президента, то тільки поки не будуть вибори нового президента, президент виконує свої обов’язки… І президент, і парламент є легітимною владою доти, доки не з’явиться новий президент", - сказав він.
Можливість проведення виборів в Україні
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ніхто у світі не вимагав і не вимагає від України провести вибори під час війни. За його словами, в Україні є деякі люди, які хочуть боротися всередині нашої держави більше, ніж заради неї.
В Україні проведуть вибори одразу після закінчення війни, адже важливо, щоб військовослужбовці та люди, які виїхали за кордон, мали можливість проголосувати. Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.