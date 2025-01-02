Зеленський зауважив, що вже провів кілька розмов з обраним президентом США.

Майбутній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп спроможний бути вирішальним у війні і зупинити російського диктатора Володимира Путіна. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський.

"Трамп може бути вирішальним. Я думаю, для нас це найголовніше. Він, його якості, вони такі є. Він спроможний бути вирішальним у цій війні. Він спроможний зупинити Путіна – справедливіше сказати, допомогти нам зупинити Путіна. Він це може", – сказав глава держави в інтервʼю, що транслювалося в етері телемарафону.

Зеленський зауважив, що вже провів кілька розмов з обраним президентом США. На його думку, Трамп є "сильним та непередбачуваним".

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"Я хотів би, щоб непередбачуваність президента Трампа стосувалася передусім Російської Федерації. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Я вважаю, що це правда", – продовжив Зеленський.

Президент додав, що Трамп уміє перемагати, і його перемога на виборах у США була сильною, не було суперечливості.

"Я думаю, саме така перемога над агресією Росії нам і потрібна. [...] Поки що в мене немає жодного негативного моменту від нашого спілкування", – констатував він.

Трамп і завершення війни в Україні

Новообраний президент США Дональд Трамп ще під час передвиборчої кампанії неодноразово говорив про війну РФ проти України, обіцяючи зупинити її протягом 24 годин.

Після перемоги на виборах риторика республіканця з цього питання послабилася. Він визнав, що це питання є складнішим, ніж він припускав.

"Близький Схід – проблема, яку легше вирішити, ніж те, що відбувається з Росією та Україною. Кількість загиблих молодих солдатів, які лежать на полях повсюди, вражає. Це божевілля, що відбувається", – сказав він в одному з інтервʼю.

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