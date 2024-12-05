За словами глави ОП, для проведення виборів необхідно, щоб кожен українець мав можливість проголосувати.

В Україні проведуть вибори одразу після закінчення війни, адже важливо, щоб військовослужбовці та люди, які виїхали за кордон, мали можливість проголосувати. Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю The Telegraph.

Журналіст видання запитав у Єрмака, чи вірить він у те, що вибори в Україні можуть бути у 2025 році.

"Передусім президент Зеленський є демократом за своєю натурою, він найбільший прихильник демократії щодо України. Він є дуже чітким стосовно виборів. Він готовий до них у будь-який момент, але завжди казав: "У мене є кілька дуже важливих для мене пунктів", - зауважив глава ОП.

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За словами Єрмака, для президента України важливо те, аби весь демократичний світ визнав вибори легітимними й такими, що відповідають демократії світу. А щоб так було, необхідно, аби кожен українець мав можливість проголосувати разом з воїнами та людьми, які тимчасово виїхали за межі країни.

"Але щойно наступить мир, ми готові негайно розпочати демократичні вибори у нашій країні", - додав політик.

Можливість проведення виборів в Україні під час війни

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ніхто у світі не вимагав і не вимагає від України провести вибори під час війни. За його словами, в Україні є деякі люди, які хочуть боротися всередині нашої держави більше, ніж заради неї.

Водночас радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк різко відреагував на матеріал видання The Economist про те, що вибори в Україні можуть відбутися вже у травні 2025 року. Він наголосив, що люди, які працюють у вільних медіа і пишуть такі статті, пропонують закінчити війну за рахунок країни, на яку напали.

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