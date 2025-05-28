'Ми можемо здивувати Росію': Зеленський відповів, якої допомоги потребує Україна

Президент додав, що на ринку є зброя, необхідна Україні. Втім, Києву бракує фінансування для підписання контрактів.

Процес постачання зброї для України від партнерів триває, він не на паузі. Ведуться переговори щодо нарощення поставок. Натомість в Україні триває загальна мобілізація. Її значно темпи не змінилися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на зустрічі з журналістами, яка відбулася 27 травня.

"Темпи мобілізації не змінилися. Я не бачу, щоб вони відрізнялися від того, що було за останні пів року. Я маю на увазі ті плани, які є в Генштабі, і те, що там вони роблять. Я чув у доповіді начальника Генштабу на Ставці, і Драпатова, командувача Сухопутних військ, – вони рухаються в своєму плані", - сказав Зеленський.

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Президент додав, що на рівні Міністерства оборони та Офісу президента відбуваютсья перемовини про збільшення поставок зброї. Потрібне фінансування, тому що Україна почала знаходити небезкоштовні варіанти постачання зброї.

"Якісь речі відкриваються, для них потрібні фінанси. Це стосується і артилерійських снарядів і ППО, різних речей – на все це потрібні фінанси. Бюджет у вас один, і ви плануєте одне. Потім, коли розумієте, що допомога може зменшуватись, що це безкоштовна допомога, що вона зменшується, а у війни апетит не зменшується – війна ось така, яка є, – і тому треба збільшувати кількість відповідної зброї або снарядів. Важливо, що ми їх знаходимо, що вони є. На ринку це є. Це важливо", - додав президент.

Зеленський нагадав, що росіяни мобілізують 50 тисяч людей на місяць. Цього місяця – 40 тисяч. Коли США дають сигнали про перспективи двосторонніх відносин з РФ, темпи мобілізації Москви зростають.

"Просто ділюся з вами, оскільки бачу багато різних цифр і аналітики, які щодня змінюються. І те, що я бачу, це дуже цікаво. Складається враження, що голос США має великий вплив. Ми навіть іноді не можемо уявити, на що саме. Це небезпечно для нас? Дуже. Оскільки з одного боку у вас є, наприклад, 30 тисяч, 35 тисяч. А Україна за цей період мобілізувала 25 тисяч, 27 тисяч. А Росія, наприклад, 45 тисяч. А потім, коли лунають якісь голоси з Європи чи Сполучених Штатів, і вони кажуть, мовляв, так, ми думаємо, що Путін готовий і так далі, – у них одразу більше 40. Це для нас проблема? Так. Кому ці голоси допомагають? Велике питання. Але це по-перше. По-друге, знову ж таки, про російську мілітаризовану економіку. Другий момент, вони платять їм більше 10 тисяч доларів. Я маю на увазі різні бюджети: місцеві, уряд, органи влади. Тобто там багато всього. Вони роблять виплати, щоб підписати контракт і так далі", - зазначив Зеленський.

Відповідаючи на запитання, як Захід може допомогти Україні, президент наголосив, що необхідна саме фінансова підтримка, зокрема за рахунок заморожених російських активів. Зеленський додав:

"Ми можемо здивувати Росію, якщо у нас будуть кошти. Справді. Усі ці їхні ракети - ми знайдемо відповідь. Якщо у нас буде фінансування за певний проміжок часу. Чи може це наблизити нас до миру? Так. Оскільки я думаю, що руські поки не відчувають війни. Ми відчуваємо. А вони не відчувають. Ми розуміємо, скільки у Путіна зараз грошей. Скільки він заробляє на енергетиці, наприклад. Питання з обмеженням цін на енергоносії - дуже важливе питання. І у нього будуть серйозні проблеми. Тому що у нього велике виробництво. Тож, у нього будуть величезні проблеми без грошей. І я це розумію. Будь-які економічні санкції важливі. Отже, якщо у нього не буде грошей, він не вироблятиме такий обсяг зброї".

Постачання зброї Україні

З початку повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року військова допомога від міжнародних партнерів стала вирішальним чинником у здатності України захищати свою територію.

Основні постачальники:

США — найбільший донор: надають артилерію, системи HIMARS, ракети, БПЛА, засоби ППО (Patriot, NASAMS), танки Abrams, а також оголосили про передачу винищувачів F-16 через європейських союзників.

ЄС і країни НАТО — постачають гаубиці, танки Leopard 2, системи ППО IRIS-T, боєприпаси, дрони та навчання українських військових.

Велика Британія — передала бронетехніку, далекобійні ракети Storm Shadow, засоби ППО, тренує українських пілотів.

Нідерланди, Норвегія, Польща, Канада, Литва, Чехія та інші — підтримують технікою, боєприпасами, ремонтами й логістикою.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно останні винищувачі F-16, які Нідерланди обіцяли Україні, вилетіли з авіабази Волкел до Бельгії. Там їх готують до передачі українським Повітряним силам.

Не вщухають дискусії щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Невизначеність у позиції Берліна викликала обурення серед союзників та власної коаліції. Розмови тривають на тлі побоювань, що США припинять допомогу Україні.

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