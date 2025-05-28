Поки у Німеччині не можуть чітко відповісти, чи оголосять про передачу далекобійних Taurus Україні під час візиту Зеленського у середу.

Напередодні візиту Володимира Зеленського до Берліна канцлер Німеччини Фрідріх Мерц опинився під шквалом критики через заяви щодо можливості передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Невизначеність у позиції Берліна викликала обурення серед союзників та власної коаліції, що може затьмарити візит українського лідера, пише Politico.

Заява Мерца про те, що Україна більше не має обмежень щодо використання далекобійної зброї від партнерів, була сприйнята як сигнал до надання ракет Taurus, здатних уражати цілі на глибину до 500 км. Проте вже наступного дня канцлер уточнив, що мав на увазі "право України використовувати отриману зброю, навіть за межами власних кордонів".

Високопоставлений депутат ХДС Родеріх Кізеветтер жорстко відреагував на позицію уряду.

Відео дня

"Немає жодних ознак того, що Німеччина нарешті постачає крилаті ракети Taurus, бо я досі не бачу єдності в коаліції та політичної волі реагувати належним чином, рішуче та послідовно на масовану ескалацію з боку Росії. Такі заяви загалом не є корисними, оскільки вони підкреслюють слабкість Європи перед Росією", – написав він у соцмережі X.

Плутанину поглибили слова міністра фінансів Ларса Клінгбайля з партії СДПН, який заперечив будь-які зміни в політиці постачань зброї:

"Немає жодної нової угоди, яка б виходила за рамки того, що мав попередній уряд".

Хоча Мерц у понеділок пообіцяв, що Німеччина "зробить усе" для підтримки України, чи буде оголошено про передачу Taurus під час візиту Зеленського, залишається незрозумілим.

"Taurus міг би надати допомогу, принаймні частково, і таким чином захистити цивільне населення в Україні, якби система постачалася у більшій кількості. Масована відповідь проти Росії потрібна зараз, щоб зберегти довіру", – наголосив Кізеветтер.

Ракети Taurus для України

Taurus — це німецько-шведські крилаті ракети дальнього радіусу дії (понад 500 км), здатні вражати високозахищені цілі, зокрема командні пункти, мости та склади боєприпасів. Україна давно просить Німеччину надати ці ракети для знищення російської військової інфраструктури далеко за лінією фронту.

Однак Берлін досі утримується. Головна причина — побоювання ескалації конфлікту та ймовірної ядерної відповіді з боку Росії. Питання передачі Taurus стало предметом гострих політичних дебатів усередині Німеччини та предметом критики з боку союзників України.

Нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що готовий робити все, що в його силах, щоб і далі підтримувати Україну. Також він наголосив, що це означає і відсутність будь-яких обмежень щодо дальності для зброї, яку постачають ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: