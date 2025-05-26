Загалом країна передала Україні 24 винищувачі.

Останні винищувачі F-16, які Нідерланди обіцяли Україні, вилетіли з авіабази Волкел до Бельгії. Там їх готують до передачі українським Повітряним силам.

Як повідомили у Міністерстві оборони країни, міністр Рубен Брекельманс особисто контролював вильоти. Він нагадав, що в мирний час перехід на F-16 забрав би в України роки, однак її пілоти та техніки змогли зробити це в рекордні терміни. Також Брекельманс подякував людям, які працювали над цим у Нідерландах:

"Це ностальгічний момент, тому що протягом десятиліть F-16 займали центральне місце в наших ВПС. Але тепер, коли ми прощаємося з ними після переходу на F-35, я не міг би придумати кращого місця призначення, ніж Україна. Через щоденні російські повітряні удари F-16 є життєво необхідними для України. Вони дають змогу стримувати російську агресію і для нас також".

Міністр оборони зазначив, що українські бійці вже успішно застосовували винищувачі. Зокрема, для збиття російських крилатих ракет та дронів-камікадзе.

"Тобто вони вже врятували життя. F-16 мають кращий огляд поля бою і вищий рівень виживання, ніж застарілі радянські літаки, на яких літали українські військово-повітряні сили", - додав він.

У міністерстві підкреслили, що не припиняють участі в українській програмі F-16. Країна продовжить надавати Україні повний пакет підтримки для забезпечення роботи винищувачів, в який входять навчання, запасні частини, боєприпаси та паливо для них.

Допомога Україні від Нідерландів

Нідерланди залишаються одним із важливих партнерів України в умовах повномасштабної війни. З початку російського вторгнення країна не лише послідовно підтримує Київ політично, але й надає масштабну військову та фінансову допомогу.

У 2025 році уряд Нідерландів суттєво збільшив обсяги підтримки - як військової, так і економічної.

Серед найпомітніших рішень - передача Україні всіх наявних винищувачів F-16, інвестиції в 500 мільйонів євро у виробництво дронів, а також постачання зброї.

Політичне керівництво Нідерландів неодноразово наголошувало, що підтримка України - це не лише акт солідарності, а й стратегічна інвестиція в безпеку Європи.

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