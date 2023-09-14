Наступного тижня в Нью-Йорку стартує чергова сесія Генеральної асамблеї ООН.

Президент України Володимир Зеленський планує особисто з'явитися на щорічній зустрічі світових лідерів в ООН, яка стартує наступного тижня. Про це повідомляє Politico, посилаючись на джерела в українській владі.

Візит, який видання пропонує називати "спеціальною дипломатичною операцією", покликаний "використати чарівність" українського президента у зустрічах один на один, щоб переконати керівників низки країн, які досі вагаються, котру зі сторін війни підтримати. Крім того, Зеленський планує виголосити промову з трибуни Генеральної Асамблеї ООН.

Зазначається, що основну проблему становлять більшість країн Африки, Азії та Латинської Америки, які не хочуть псувати відносини ні з ким серед великих держав світу, боячись нашкодити власним національним інтересам. Навіть ті з них, хто на словах засудили російське вторгнення, так і не зробили значущих економічних та дипломатичних кроків на підтримку своїх слів. Саме вони забезпечують Москву потоками грошей.

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"Щоб забезпечити всеосяжний, довготривалий мир, нам потрібна більше, ніж політична підтримка Заходу. Ми повинні залучити багато країн, у тому числі з глобального півдня, тому що їхні голоси мають значення", – сказав неназваний високопосадовець, з яким говорили журналісти.

Торік Зеленський записав відеозвернення, яке – безпрецедентний випадок для ООН – дозволили показати на Генасамблеї. Оскільки війна затягнулася і напружила світову економіку, Зеленський вважає за необхідне особисто з’явитися в Нью-Йорку.

Одне з головних завдань цієї поїздки – особисто презентувати світовим лідерам український мирний план, що складається з 10 пунктів.

"Не обов'язково, щоб країни схвалили всі 10 пунктів плану. Вони можуть вибрати різні моменти, які їм зручні, і об’єднати зусилля, щоб просувати та впроваджувати їх", – сказав співрозмовник агентства.

Друге важливе завдання – це пошук нових механізмів для експорту українського зерна після закриття чорноморського зернового коридору. Зокрема Зеленський сподівається переконати країни Глобального Півдня тиснути на Кремль, щоб той припинив свої агресивні дії в Чорному морі, які спричинили стрибок цін на продовольство в світі.

Також джерела повідомляють, що під час цьогорічної Генасамблеї відбудеться спеціальне засідання Ради Безпеки ООН, присвячене темі України, на яке запросять Зеленського. Однак це ще не узгоджено.

ООН пропонує Росії "золоті умови"

Як писав УНІАН, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш веде таємні переговори з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим про масштабне зняття санкцій з Росії в обмін на відновлення роботи зернової угоди. Журналісти отримали секретний лист Гутерріша Лаврову від 28 серпня, в якому той пропонує "чотири конкретні наріжні камені угоди між секретаріатом ООН і РФ".

Коментуючи цю інформацію, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав ООН "промоутером війни", який дає "відмашку" Росії на подальше продовження військових дій. За його словами, генсек ООН "відкрито пропонує світу стати на коліна перед Росією".

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