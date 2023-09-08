Навіть у Москві вважають їх "занадто хорошими", щоб бути справжніми.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш веде переговори з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим про масштабне зняття санкції з Росії в обмін на відновлення роботи зернової угоди

Про це пише Bild у статті "ООН хоче піддатися шантажу Путіна". Так, організація планує відновити угоду, але не для допомоги Україні, а через те, що майже 3% припиненого експорту зерна пішли на потреби Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Журналісти отримали секретний лист Гутерріша Лаврову від 28 серпня, в якому той пропонує "чотири конкретні наріжні камені угоди між секретаріатом ООН і РФ". "Всі чотири пункти важливі, оскільки їх реалізація виконає всі вимоги терористичного режиму Володимира Путіна і винагородить його бомбардування українських цивільних об'єктів", - зазначає видання.

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1. Держбанк РФ хочуть підключити до SWIFT

Гутерріш пропонує скасувати санкції, введені ЄС проти "російського аграрного банку" в червні минулого року. Зокрема, він хоче використовувати для обходу санкцій дочірню компанію підсанкційного банку під назвою "RSHB Capital S. A.".

"RSHB Capital S. A. буде обмінюватися повідомленнями з глобальними фінансовими інститутами через систему SWIFT, візьме на себе роль інтерфейсу і буде надавати технічні послуги з проведення платежів, не граючи при цьому ролі банку, тому йому не потрібна банківська ліцензія відповідно до законодавства Люксембургу", - пише він.

Прес-секретар Єврокомісії підтвердив журналістам такий намір. "ЄС висловив свою відкритість Росії через ООН для пошуку більш постійного, конструктивного рішення через призначену дочірню компанію російського аграрного банку, яка дозволила б здійснювати платежі SWIFT відповідно до санкцій ЄС для сільськогосподарських і продовольчих операцій", - відповіли їм.

Постачальник фінансових послуг SWIFT заявив, що вони в курсі "дискусій на високому рівні" і стежать за розвитком подій.

2. ООН хоче застрахувати кораблі РФ

Гутерріш пропонує Лаврову застрахувати російські кораблі від українських атак в Азовському і Чорному морях. "Фінансована ООН страхова компанія для російського експорту продовольства і добрив може почати роботу з Lloyd's протягом 4-6 тижнів", - пише він.

Глава ООН пропонує не тільки "страхування вантажів для російського експорту продовольства і добрив", але і "страхування каско і p&i". У британському "Lloyd's" відмовилися це коментувати.

3. Росії хочуть повернути заморожені активи

Гутерріш пропонує допомогти Москві повернути активи, заморожені в результаті європейських санкцій. "Організація Об'єднаних Націй може продовжувати надавати допомогу у звільненні заморожених активів російських компаній з виробництва добрив в Європейському Союзі", - йдеться в листі.

Глава ООН каже, що Лавров повинен "надати список конкретних рахунків або активів", а "російські компанії з виробництва добрив повинні звернутися до відповідних нацорганів ЄС за відповідними винятками". Він обіцяє, що ООН працюватиме з Національною владою та владою ЄС у цьому питанні.

4. Російським кораблям дозволять швартуватися в портах ЄС

Також пропонується "дозволити ефективний доступ російських суден, що перевозять продукти харчування і добрива, в порти ЄС за допомогою прискореного отримання портових дозволів".

"Організація Об'єднаних Націй готова вивчити подальші шляхи полегшення доступу російських суден в порти ЄС в контексті торгівлі сільськогосподарською продукцією, включаючи спрощені процедури видачі відповідних дозволів, в тому числі до відплиття з російських портів".

Він каже, що вже були проведені переговори з Європейською Комісією та портовою владою Німеччини, Бельгії, Іспанії та Нідерландів.

У МЗС Берліна сказали журналістам, що "підтримують зусилля з відновлення Чорноморської зернової угоди і ведуть з цього питання тісний обмін думками зі своїми партнерами і ООН".

У комісії Євросоюзу заявили, що санкції ЄС передбачають "цільові виключення, що дозволяють російським суднам заходити в порти ЄС, якщо це необхідно для закупівлі, імпорту або транспортування сільськогосподарської продукції і продуктів харчування, включаючи пшеницю і добрива".

За даними видання, російська влада поки не погоджується на ці умови, оскільки вважає їх "занадто хорошими, щоб бути правдою", а також сумнівається в їх "технічній можливості".

Високопоставлений представник українського уряду назвав пропозицію генсека ООН "неймовірною образою" і "нагородою за агресивну поведінку Росії" від організації.

За його словами, Україна ні в якому разі не повернеться до зернової угоди з Росією на таких умовах і не відмовиться від свого "права за міжнародним правом" атакувати військові кораблі РФ і незаконно побудовані споруди, такі як Кримський міст.

Зернова угода: останні новини

Нагадаємо, в липні минулого року Україна, Туреччина і ООН підписали угоду про розблокування портів і вивезення українського зерна. Цього літа Росія оголосила про вихід з угоди до того часу, поки ЄС не виконає ряд її умов.

Так, Москва вимагала підключити Россельхозбанк до SWIFT, відновити поставки сільгосптехніки, скасувати обмеження на страхування суден із зерном, а також дозволити їм заходити в порти.

Крім того, у Путіна хочуть, щоб закордонні активи і рахунки компаній, пов'язаних з виробництвом і транспортуванням продовольства і добрив, розблокували.

Одразу після виходу з угоди російські загарбники почали інтенсивно бити по портовій інфраструктурі півдня України. Атаки на Одеську область тривають і зараз.

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