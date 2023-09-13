Відбулося засідання Військового кабінету, результати якого обов'язково відчують російські окупанти.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення сьогодні, 13 вересня, засідання Військового кабінету.

Як відзначив глави держави в Telegram, на російських загарбників чекають нові відчутні сюрпризи.

"Військовий кабінет. Сьогодні без деталей. Але результати будуть. Ворог їх відчує", - написав президент.

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Засідання Військового кабінету - що передувало

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня на засіданні Військового кабінету за участі "вузького кола людей" розглядалися питання продовження наступу Збройних Сил України (напрямки, прогнози, забезпечення, зброя та боєприпаси, власне виробництво, інформація розвідок) і зміцнення їхньої оборони (зведення укріплень, підсилення наших оборонців на відповідних ділянках, дані розвідок про дати та напрямки).

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На Таврійському напрямку Сили оборони України за добу просуваються на 50-200 метрів, загалом з початку наступу звільнено понад 255 кв. км української землі. Інколи вдається просуватися на кілометри, а інколи руху немає взагалі, тому що треба закріпитися і захистити особовий склад від протидії ворога.

12 вересня стало відомо, що російські загарбники з глибини Росії стягують резерви для недопущення прориву українських сил на лінії фронту.

Сьогодні в ході нічної атаки в Севастополі було завдано ракетного удару по судноремонтному заводу імені Орджонікідзе. Також морськими дронами були атаковані російські кораблі в морі. За різними даними, пошкодження отримали великий російський десантний корабель "Ропуча" і підводний човен носій "Калібрів" KILO або ж підводний човен "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Мінськ".

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