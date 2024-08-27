Україна не планує продовжувати договір про транзит російського газу, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін під час свого візиту до Азербайджану міг обговорювати й інші питання, окрім постачання російського газу в Азербайджан.

"Про що говорив старий дід в Азербайджані, мені невідомо. Невпевнений, що про газ. Я думаю, що є інші питання", - сказав президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції. Він також наголосив, що договір з Росією про транзит російського газу Україна продовжувати не буде.

"Договір ніхто з Росією продовжувати не буде. На цьому поставлена крапка. Що стосується транзиту газу від інших компаній. Якщо буде продовжуватись запит деяких наших європейських колег, ми всі будемо розглядати їх прохання", - додав Зеленський.

Відео дня

Транзит газу з Азербайджану через Україну

3 липня президент Володимир Зеленський заявив, що розглядалися альтернативні кроки використання української труби, якою постачається російський газ в Європу, після закінчення транзитної угоди з Росією. Зокрема, однією з пропозицій була заміна російського газу азербайджанським.

18 серпня вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Азербайджану прибув російський диктатор Володимир Путін. Тоді повідомлялося, що одним із пунктів порядку денного двосторонньої зустрічі було постачання російського газу в Азербайджан в обмін на збільшення обсягів експорту азербайджанського газу в Європу. Це, фактично, відкрите обговорення можливого обходу санкцій проти нафтогазової галузі РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: