Це його перший візит від початку повномасштабної війни в Україні.

Російський диктатор Володимир Путін у неділю, 18 серпня, вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну прибув до Азербайджану. Російські пропагандистські ЗМІ публікують відео прибуття очільника Росії до столиці Азербайджану, а також повідомляють, що він уже провів неформальну зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і його дружиною.

Як повідомляють росЗМІ, під час переговорів з Алієвим Путін "обговорить стан і перспективи двосторонньої взаємодії, а також актуальні питання міжнародного та регіонального порядку денного".

Крім того, один із пунктів порядку денного двосторонньої зустрічі - постачання російського газу в Азербайджан в обмін на збільшення обсягів експорту азербайджанського газу в Європу. Це, фактично, відкрите обговорення можливого обходу санкцій проти нафтогазової галузі РФ.

Також, як зазначають експерти, нинішній державний візит є можливістю для російського лідера продемонструвати світові, що в нього є підтримка.

Міжнародні візити Путіна

До візиту в Азербайджан Путін здійснив державні візити до Північної Кореї та В'єтнаму.

19 червня Володимир Путін відвідав столицю КНДР Пхеньян, зустрівся з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, і вони підписали договір про партнерство між своїми державами. Оглядачі західних ЗМІ вважають, що візит російського диктатора в Північну Корею - тривожна ознака формування ядерного альянсу, відверто ворожого до Заходу і НАТО.

Також Путін під час візиту до В'єтнаму разом із в'єтнамським лідером То Ламом ухвалили заяву про стратегічне партнерство між їхніми країнами.

Також повідомлялося, що Мексика запросила Путіна на інавгурацію новообраної президентки Клаудії Шейнбаум у жовтні.

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