Зеленський висловив сподівання, що усі згодні, що Європі потрібна реальна оборонна самодостатність.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що путінська система повинна програти у війні проти України. У своєму виступі на засіданні Європейської ради він зазначив, що необхідно чітко бачити спільну європейську мету.

"Вона полягає в тому ж, у чому й була від початку. Путінська система повинна програти в цій війні проти України. Бо це - війна Росії не тільки проти України, а й проти всіх нас, проти ваших країн також, проти всієї нашої Європи та європейського способу життя", - сказав Зеленський.

Він додав, що президент Росії Володимир Путін намагається розширити систему, протилежну європейській.

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"У його системі люди взагалі не мають значення. Права людини, гідність усіх спільнот у суспільстві, рівність народів - усього цього за путінської системи не існує. Він озброїв цю свою систему, поставив їй на службу ресурси Росії та кинув у війну", - зауважив глава держави.

Так, підкреслив Зеленський, Путін він повинен програти.

"Це питання життя і смерті для всього, що є цінним для нас із вами у Європі. Ніде у Європі не мають запанувати насильство та деградація, які панують у Росії", - додав він.

Наявних систем ППО не вистачає

Звертаючись до учасників засідання, Зеленський нагадав, що цієї ночі відбулася чергова ракетна атака на Київ.

"31 російську ракету ми збили, зокрема балістичну. Ми в Україні дуже цінуємо всю допомогу нашому захисту. Усі системи ППО, надані Україні, зокрема країнами Європи, дають жити нашим містам і селам. На жаль, наявних систем ППО не вистачає, щоб закрити від терору Росії всю нашу територію", - наголосив він.

Президент зауважив, що йдеться не про сотні систем, а про досяжну кількість, аби захистити всю територію України.

"Ви всі знаєте, які кроки потрібно зробити. Закликаю вас допомогти захистити наші міста: Харків, Суми, Дніпро, Одесу, Херсон та інші. Треба дати надійний захист неба і над фронтом в Україні. Щоб Путін зазнав поразки в битві за українське небо. Коли це буде, він програє і землю", - сказав Зеленський.

Показники використання артилерії на фронті нашими воїнами зараз є принизливими для Європи

Глава держави також зауважив, що боєприпаси - це теж життєво важливе питання. Він подякував за створення Фонду допомоги Україні обсягом 5 млрд євро та за підтримку ініціативи Чехії щодо закупівлі снарядів для українських воїнів.

"Показники використання артилерії на фронті нашими воїнами зараз є, на жаль, принизливими для Європи - у тому сенсі, що Європа може забезпечити більше, і це критично важливо довести зараз. Коли підтримки вистачить для України, це буде доказом для оточення Путіна, що підтримки вистачить і в тому випадку, якщо цей божевільний віддасть наказ про розширення агресії й на інші країни Європи", - сказав Зеленський.

Він додав, що не варто чекати, що Путін приготував для Балтії чи інших частин Європи, якщо "можна знищити його агресивний потенціал зараз".

Ми пропонуємо інвестувати у наше виробництво дронів

Зеленський висловив сподівання, що усі згодні, що Європі потрібна реальна оборонна самодостатність. За його словами, цього можна досягнути лише завдяки нарощуванню виробництва зброї та боєприпасів на континенті.

"Україна демонструє, що це можна робити доволі швидко. Будь ласка, не втрачайте часу, який потрібен для активізації оборонних виробництв. Технологічний бік війни оновлюється, і потрібно встигати за змінами заради безпеки кожної країни Європи", - сказав він.

Президент привітав ініціативу Євросоюзу щодо відкриття в Києві Офісу оборонних інновацій.

"Ми також пропонуємо інвестувати у наше виробництво дронів - одного з ключових видів зброї в сучасній війні. Потенціал нашого виробництва дронів достатній, і потрібне достатнє фінансування для того, щоб реалізувати цей потенціал на фронті. Все, що ми будуємо для захисту України, працюватиме й для захисту всієї нашої Європи", - зауважив Зеленський.

Україна не може змиритися з тим, що постійним тлом для російського терору став тиск на нашу державу в питаннях торгівлі

Крім того, глава держави закликав пам’ятати, що антиєвропейські російські дії потребують не лише воєнної, а й економічної та політичної консолідації.

"Ми в Україні не можемо змиритися з тим, що постійним тлом для російського терору став тиск на нашу державу в питаннях торгівлі. Я вдячний усім у Європі, хто так само оцінює цей тиск як неприйнятний", - сказав він.

Зеленський додав, що зараз питання торгівлі, зокрема продовження режиму лібералізації торгівлі із Євросоюзом, - це "питання не просто тих чи інших товарів, а нашої здатності вистояти проти російської агресії".

"Будь-яка наша втрата в торгівлі - це втрата ресурсу, який зупиняє Росію. Пропоную також поглянути на це й з економічної перспективи. Кожне слово України підкріплене фактами. Для півдня Євросоюзу, а саме для агросектору Іспанії та Італії, наші зернові є надзвичайно важливими. Наш цукор потрібен для ринку Румунії. Такі факти можна зазначити й про інші категорії товарів", - зауважив президент.

Він зазначив, що за минулий рік Україна зробила й зараз робить усе, аби відновити нормальний обсяг свого продовольчого експорту з портів Одеси, а також через Дунайський регіон та румунські порти.

Зеленський додав, що Україна знову стала донором продовольчої безпеки для традиційних напрямків свого експорту, зокрема Північної Африки та Азії. За його словами, Європа від цього тільки виграє - від співпраці з Україною та від наших економічних можливостей, які стабілізують сусідні з Європою частини світу.

"Втім, ми бачимо, що досі, на жаль, не обмежений російський доступ на аграрний ринок Європи. І коли українське зерно викидають на асфальт чи залізничну колію, у Європу все одно везуть російську продукцію, а також товари з підконтрольної Путіну Білорусі. Це нечесно", - сказав глава держави.

Він додав, що ще більш нечесно, коли хтось намагається зламати системні торговельні рішення, які працюють не перший рік і працюють в інтересах сили всієї Європи. Так, підкреслив Зеленський, спроби торговельного сепаратизму всередині Європи послаблюють увесь континент.

Українцям потрібно бачити, що Євросоюз стає ближчим

Окремо він зупинився на спільних політичних діях, зокрема на питанні про початок реальних переговорів про вступ України.

"Це один із ключових елементів мотивації наших людей у протистоянні з Росією - українцям потрібно бачити, що Євросоюз стає ближчим. І особливо цими складними місяцями потрібне відчуття зближення України та Євросоюзу, коли Росія транслює світу, ніби Захід не здатен підтримувати нас саме так, як потрібно, та існують такі дефіцити, зокрема в оборонному постачанні", - зауважив Зеленський.

Так, додав він, Україна виконує свою частину зобов’язань щодо внутрішньої трансформації, і "ми знаємо, що з боку Євросоюзу переговорна рамка готова до розгляду вами".

"Її схвалення може значно підтримати наших людей і дати правильний сигнал для всієї Європи після виборів до Європарламенту в червні", - зазначив президент.

Потрібен прогрес щодо справедливого використання заморожених активів Росії

"Потребуємо прогресу щодо справедливого використання заморожених активів Росії. Агресор повинен платити за війну найбільшу ціну - це відповідає і букві, і духу закону. Маємо вже цього року спрямувати російські активи для захисту й відновлення життя в Україні, яке агресор руйнує", - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що це справедливо, коли і прибутки від російських активів, і самі активи слугуватимуть відбудові в Україні після бойових дій, підтримці України, а також, частково, - і закупівлі зброї, щоб зупиняти терор.

"Росія повинна відчути справжню ціну війни та потребу в чесному мирі", - сказав президент.

Терор Росії - думка Зеленського

Раніше сьогодні, 21 березня, Зеленський ппрокоментував масований удар російських окупантів по Києву. Він зауважив, що українцям потрібна підтримка партнерів.

За словами президента, світова єдність здатна зупиняти такий терор, коли допомагає Україні системами протиповітряної оборони.

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