За словами президента, "ми маємо бути далекобійними, щоб здолати Путіна, а не перебувати в ситуації, коли сумніви щодо міцності Заходу допомагають цьому божевільному".

Путін повинен програти – і це питання життя і смерті для демократичного світу. Про це у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, коли Путін програє, демократичний світ "отримає хорошу перспективу на покоління вперед".

"Ми маємо бути стійкими щодо різних викликів, ми маємо бути далекобійними, щоб здолати Путіна, а не перебувати в ситуації, коли сумніви щодо міцності Заходу допомагають цьому божевільному", - підкреслив Зеленський.

Він також повідомив, що провів зустріч із радником президента Сполучених Штатів із питань національної безпеки Джейком Салліваном.

"Дуже змістовна, цілком конкретна розмова і про оборонну взаємодію, і про спільні політичні результати, яких маємо досягти. Я вдячний Америці за підтримку нашої держави та людей, і це життєво важливо, щоб американське лідерство залишалося міцним у захисті міжнародного правопорядку", - підкреслив президент.

Допомога Заходу Україні - останні новини

Нідерланди допоможуть Києву з закупівлею боєприпасів для F-16 і дронів. Мова йде про суму у понад 150 млн євро.

Також у Міноборони країни повідомили, що відправлять раніше обіцяні винищувачі F-16 до Румунії для підготовки українських та румунських пілотів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Іспанія передає Україні 20 танків Leopard. Нині машини перебувають на консервації, тож знадобиться ще деякий час для їхнього ремонту, перш ніж вони потраплять до Збройних сил України.

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