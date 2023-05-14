Достеменно програма візиту президента Зеленського до Німеччини наразі невідома.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна. Це перший візит глави держави до Німеччини від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

"Берлін. Зброя. Потужний пакет. ППО. Реконструкція. ЄС. НАТО. Безпека", – написав Зеленський у Telegram.

Зазначимо, що достеменно програма візиту президента Зеленського до Німеччини наразі невідома.

Відео дня

Візит Зеленського до Німеччини

Про можливий візит президента України Володимира Зеленського до Німеччини стало відомо 3 травня. Тоді повідомлялося, під час поїздки Зеленський зустрінеться, зокрема, з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, а також президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Проте згодом повідомлялося, що цей візит може опинитися під загрозою зриву. Видання t-online писало, що в Києві "роздратовані витоком інформації" про візит Зеленського та розглядають скасування поїздки.

Вас також можуть зацікавити новини: