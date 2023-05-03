Візит президента України Володимира Зеленського до Німеччини, який мав відбутися 13 травня, можуть скасувати. Причиною цьому став "злив" інформації про поїздку у ЗМІ.
Як повідомляє видання t-online із посиланням на джерела, "близькі до уряду України", в Києві "настільки роздратовані витоком інформації з Німеччини, що відповідальні за це особи, очевидно, розглядають можливість скасування візиту Зеленського".
Співрозмовники видання наголосили, що українська сторона "глибоко розчарована" тим витоком "дуже чутливої інформації з питань безпеки". Зазначається, що вона могла бути навмисно опублікована джерелами в Німеччині.
Закордонні візити Зеленського під час війни
Перший закордонний візит президента Зеленського від початку повномасштабного вторгення Росії в Україну відбувся 21 грудня 2022 року. Тоді глава держави відправився до США. Він прибув до Білого дому, де зустрівся з президентом Байденом, а також виступив перед американським Конгресом.
На початку лютого 2023 року Зеленський відправився з візитом до Великої Британії і зустрівся з премʼєр-міністром країни Ріші Сунаком. Також він виступив перед британським парламентом та зустрівся у Лондоні із королем Чарльзом ІІІ.
Останній закордонний візит Зеленського відбувся до Фінляндії. Туди він прибув у середу, 3 травня. Зазначалося, що під час зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо глави держав обговорять питання оборони України та її підтримки Фінляндією.