В Україні розчаровані витоком інформації про можливий візит Зеленського до Німеччини.

Візит президента України Володимира Зеленського до Німеччини, який мав відбутися 13 травня, можуть скасувати. Причиною цьому став "злив" інформації про поїздку у ЗМІ.

Як повідомляє видання t-online із посиланням на джерела, "близькі до уряду України", в Києві "настільки роздратовані витоком інформації з Німеччини, що відповідальні за це особи, очевидно, розглядають можливість скасування візиту Зеленського".

Співрозмовники видання наголосили, що українська сторона "глибоко розчарована" тим витоком "дуже чутливої інформації з питань безпеки". Зазначається, що вона могла бути навмисно опублікована джерелами в Німеччині.

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Закордонні візити Зеленського під час війни

Перший закордонний візит президента Зеленського від початку повномасштабного вторгення Росії в Україну відбувся 21 грудня 2022 року. Тоді глава держави відправився до США. Він прибув до Білого дому, де зустрівся з президентом Байденом, а також виступив перед американським Конгресом.

На початку лютого 2023 року Зеленський відправився з візитом до Великої Британії і зустрівся з премʼєр-міністром країни Ріші Сунаком. Також він виступив перед британським парламентом та зустрівся у Лондоні із королем Чарльзом ІІІ.

Останній закордонний візит Зеленського відбувся до Фінляндії. Туди він прибув у середу, 3 травня. Зазначалося, що під час зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо глави держав обговорять питання оборони України та її підтримки Фінляндією.

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